Pēdējā pārbaudes spēlē BK “Ogre” par viena metiena tiesu piekāpjas ventspilniekiem

Ventspilniekiem no izbraukuma izdevās pārvest panākumu ar viena metiena pārsvaru. Kurzemes komanda uzvarēja Ogrē ar rezultātu 85:83, tādējādi izcīnot ceturto panākumu līdz šim sešās aizvadītajās sagatavošanās cikla spēlēs.
“Ventspils” rindās ar 20 gūtiem punktiem rezultatīvākais bija Kamerons Šeltons. Viņa kolēģi Artūrs Ausējs un Roberts Bērze guva pa ducim punktu. Pretējā nometnē rezultatīvākais bija “Ogres” kapteinis Kristaps Dārgais, sakrājot “double-double” rādītājus ar 24 punktiem un 13 izcīnītām bumbām zem groziem. 11 punktus ogrēniešiem guva trīs spēlētāji – Gustavs Kampuss, Kīšons Deividsons un Guntis Sīpoliņš, pēdējam paliekot vienas izcīnītas atlēkušās bumbas atstatumā no “double-double”.
Ogrēnieši sezonu sāks jau otrdien, viesojoties Valmierā. Savukārt “Ventspils” pirmā spēle būs 4. oktobrī, kad Kurzemes komanda cīnīsies pret “Rīgas Zeļļiem” galvaspilsētā.