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Otrdiena, 16. jūnijs, 2026 08:22

Peldēšanas kluba "Ogre" sportisti sezonu noslēdz ar čempionu tituliem

PK "Ogre"/OgreNet
Peldēšanas kluba "Ogre" sportisti sezonu noslēdz ar čempionu tituliem
Foto: Peldēšanas klubs "Ogre" facebook
Otrdiena, 16. jūnijs, 2026 08:22

Peldēšanas kluba "Ogre" sportisti sezonu noslēdz ar čempionu tituliem

PK "Ogre"/OgreNet

Ar Latvijas čempionātu Jelgavā, peldēšanas klubam "Ogre" noslēgusies 2025./2026. gada sezona.
Čempionātā no 12. līdz 14. jūnijam peldēšanas klubu "Ogre" pārstāvēja Varvara Gurjeva, Emīlija Kraukle, Maksimilians Ksendzovs, Erlends Teodors Neibergs, Everts Leonards Neibergs, Evelīna Pauriņa, Zete Rengarde, Arīna Stajevska, Anabella Veržbicka un Eva Zariņa.

Sezonu sportisti noslēdza ar izciliem rezultātiem, papildinot savu sasniegumu krājumu ar medaļām un Latvijas čempionu tituliem.
  • Latvijas čempiones titulus izcīnīja Arīna Stajevska 100m tauriņstilā un Emīlija Kraukle 200m brīvajā stilā.
  • Latvijas vicečempiones titulu 50m tauriņstilā un bronzas godalgu 200m brīvajā stilā izcīnīja Arīna Stajevska.
  • Bronzas godalgu 800m brīvajā stilā izcīnīja Eva Zariņa.
Meiteņu komandas sniegumi stafetēs:
  • Latvijas čempiones 4×200 m brīvā stila stafetē - Emīlija Kraukle, Anabella Veržbicka, Zete Rengarde un Arīna Stajevska.
  • Bronzas medaļas 4×100 m brīvā stila stafetē - Emīlija Kraukle, Anabella Veržbicka, Zete Rengarde un Arīna Stajevska.
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