Sezonu sportisti noslēdza ar izciliem rezultātiem, papildinot savu sasniegumu krājumu ar medaļām un Latvijas čempionu tituliem.
- Latvijas čempiones titulus izcīnīja Arīna Stajevska 100m tauriņstilā un Emīlija Kraukle 200m brīvajā stilā.
- Latvijas vicečempiones titulu 50m tauriņstilā un bronzas godalgu 200m brīvajā stilā izcīnīja Arīna Stajevska.
- Bronzas godalgu 800m brīvajā stilā izcīnīja Eva Zariņa.
Meiteņu komandas sniegumi stafetēs:
- Latvijas čempiones 4×200 m brīvā stila stafetē - Emīlija Kraukle, Anabella Veržbicka, Zete Rengarde un Arīna Stajevska.
- Bronzas medaļas 4×100 m brīvā stila stafetē - Emīlija Kraukle, Anabella Veržbicka, Zete Rengarde un Arīna Stajevska.