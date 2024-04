Peldēšanas klubs "Ogre" svin desmito jubileju

Sākotnējā ideja – talantu attīstīšana



Trenere Gaļina Šikina pati ir ogrēniete, nodarbojas ar peldēšanu jau no sešu gadu vecuma. Sākotnēji viņa to darīja Rīgas 72. vidusskolā, tagadējā klubā «Delfīns». Kad tika atvērts Ogres peldbaseins, pārcēlās uz turieni. Viņa savulaik sasniegusi sporta meistarkandidātes līmeni, taču augstākus rezultātus neizdevās uzrādīt, jo treniņos nelaimīgā kārtā guvusi mugurkaula traumu, kas pārvilka svītru iecerēm peldēšanai profesionālā līmenī.



Trenere strādā peldēšanas jomā jau vairāk nekā desmit gadu. Sākumā tā bija vienkārša peldētapmācība, bet pamazām sapratusi, ka Ogrē ir daudz talantīgu bērnu un ar viņiem jāstrādā nedaudz savādāk. Šī apziņa likusi aizdomāties par nepieciešamību dibināt peldēšanas klubu, un 2013. gadā viņas iecere tika realizēta.



Šobrīd klubā «Ogre» ar peldēšanu nodarbojas apmēram simts interesentu. Kā stāsta trenere Gaļina Šikina, patlaban ir noformētas trīs sporta grupas, kurās katrā trenējas aptuveni 15 cilvēku. Tāpat eksistē arī četras peldētapmācības grupas ar apmēram tikpat lielu interesentu skaitu katrā no tām. Tā kā klubs ir privāta iestāde, nevis valsts vai pašvaldības sporta skola, grupas tiek komplektētas nevis pēc vecuma, bet gan dalībnieku meistarības līmeņa.



Pagaidām trenējas bērni un jaunieši



Apgūt peldēšanu klubā "Ogre" var sākt no sešu gadu vecuma un nodarboties ar to līdz 18 gadiem. Pateicoties uz meistarības līmeņiem balstītajai sadalei, gada laikā viens peldētājs divas reizes var pāriet uz citu grupu. Trenere uzsver, ka vecums nav svarīgs, galvenais faktors ir atbilstošs līmenis. Jaunākajā grupā ar peldēšanu nodarbojas treniņu ceļa pašā sākumā esoši bērni, kuri tikko atnākuši no mazā baseina. Otrajā grupā ietilpst jau zināmus panākumus sasnieguši sportisti, kuru rezultāti atbilst no ceturtās līdz otrajai sporta klasei. Savukārt vecākajā grupā trenējas pirmās sporta klases, meistarkandidāta un sporta meistara klasei atbilstoši peldētāji.



Interesējoties, kāpēc klubā netrenējas pieaugušie, Gaļina Šikina atbild: «Nepietiek apmācības resursu. Mēs domājam par to, kā situāciju mainīt, jo pieprasījums ir. Šobrīd strādā divi treneri – es un Diāna Škļara. Es strādāju ar sporta grupām un papildus ņemu arī divas peldētapmācības grupas. Savukārt Diānas pārziņā ir rūpēties par peldētāju vispārējo fizisko sagatavotību, un viņa vada treniņus, kas notiek sporta zālē. Jo peldētājiem vajadzīgs ne tikai ūdens, bet arī teicami attīstīta fiziskā bāze. Diāna ļoti labi strādā ar audzēkņiem, visi treniņi ir interesanti. Papildus saviem pienākumiem treniņzālē Diāna darbojas arī ar divām peldētapmācības grupām. Ceram, ka nākamgad mums nāks talkā papildspēki – drīz viena jauniete pabeigs apmācību un varēs mums piebiedroties.



Galvenais, ka cilvēkiem ir interese par peldēšanu. Ir tādi bērni, kuri pēc mazā baseina negrib iet uz augstu sasniegumu sportu, bet vēlas vienkārši turpināt peldēt sava prieka pēc. Agrāk mums bija izveidotas sava veida "veselības grupas", bet ar kovidu viss mainījās. Tagad mums trūkst palīgu, bet turpinām cerēt, ka nākamgad būs gan pieaugušo apmācība, gan atjaunosim nodarbības "veselības grupās".



Var lepoties ar ievērojamiem panākumiem



Peldēšanas kluba "Ogre" sportisti regulāri startē dažādu līmeņu sacensībās. Trenere Gaļina Šikina uzsver, ka viņi ir iekļauti arī Latvijas peldēšanas izlases sastāvā: «Četri mūsu kluba audzēkņi startē izlasē jauniešu un junioru grupās. Jūnija vidū Valmierā būs Latvijas vasaras čempionāts, kurā mēs noteikti piedalīsimies. Savukārt jūlijā divi mūsu sportisti izlases sastāvā pārstāvēs Latviju Ziemeļvalstu čempionātā Zviedrijā.



Runājot par rezultātiem, Latvijas līmenī līdz šim veicies ļoti labi – mūsu sportistiem ir ne tikai godalgotas vietas, bet viņi ir arī Latvijas čempioni. Pēdējā "Sporta laureāta" apbalvošanas ceremonijā no mūsu sporta kluba tika apbalvoti 17 sportisti, kuriem ir sasniegumi ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā. Viņi ir izcīnījuši godalgotas vietas arī Baltijas valstu čempionātā. Tāpat no kluba nāk arī šābrīža Latvijas rekordiste 100 metru distancē tauriņstilā Arīna Goļikova. Ogres pašvaldība bija piešķīrusi līdzfinansējumu, lai Arīna martā varētu piedalīties starptautiskās sacensībās Beļģijā. Tajās startēja sportisti no sešām valstīm, un Arīna ļoti sīvā konkurencē izcīnīja vietu uz goda pjedestāla."



Ja rodas vēlme pieteikties nodarbībām



Baseins, kurā notiek nodarbības peldēšanas klubā "Ogre", atrodas Ogrē, Meža prospektā 9. Ēkā atrodas doktorāts un standarta izmēru (25 m) baseins ar četriem celiņiem. Gaļina Šikina visus peldēt gribētājus aicina apmeklēt viņu Facebook lapu (jāmeklē peldēšanas klubs "Ogre"). Viņa stāsta: "Mēs katru gadu tur liekam sludinājumus un aicinām pieteikties bērnus no sešu septiņu gadu vecuma. Parasti visas grupas ātri piepildās, un tad kāds laiciņš jāpagaida, kamēr bērni no mazā baseina pāriet uz lielo un atbrīvojas vietas grupās. Pēc vasaras pārtraukuma baseins atsāks darbu 15. septembrī. Cik ilgi būs brīvas vietas, pašlaik nevaru pateikt. Tiem, kuri vēlas pieteikties, ieteiktu zvanīt (telefons arī norādīts Facebook lapā) vai rakstīt, sākot no 15. augusta."