Varvara Gurjeva ir 15 gadu jauna. Ikdienā viņa dzīvo Salaspilī, mācās Rīgas 72. vidusskolā, bet trenējas Ogrē. Kad Varvarai bija seši gadi, mamma viņu atveda uz peldēšanas nodarbībām ar nolūku, lai meita apgūtu šo prasmi. Taču Varvarai peldēšana tik ļoti iepatikās, ka laika gaitā viņa nolēma trenēties nopietnāk. «Esmu izmēģinājusi dažādus sporta veidus,» stāsta jaunā peldētāja. «Starp tiem bija dejošana, bokss, vingrošana, bet neviens no tiem manī nespēja izraisīt tādas emocijas un aizrautību. Es domāju, ka peldēšana ir «mans» sporta veids – patīk, kā tas izskatās, tāpat mīlu arī trenēties un censties sasniegt arvien labākus rezultātus.»
Varvara Gurjeva izvēlējās trenēties peldēšanas klubā «Ogre», jo šeit saskatīja labākas izaugsmes perspektīvas. «Pirms gada vairāk fokusējos peldēšanā uz muguras un kraulā jeb brīvajā stilā, bet tagad koncentrējos uz distanču veikšanu kraulā un tauriņstilā,» teic peldētāja. «Agrāk peldēju citā komandā, bet neredzēju, ka tur varētu kaut ko sasniegt. Izvēloties, uz kuru kolektīvu pāriet, devu priekšroku Ogrei, jo turienes peldēšanas kluba trenere man jau bija pazīstama un sportisti sacensībās allaž izcēlās ar labiem panākumiem. Ogres peldēšanas klubā darbs notiek daudz intensīvāk un profesionālāk, ir ļoti zinoši treneri. Nedēļā notiek pieci treniņi baseinā un vēl trīs sporta zālē. Sacensību sezonas laikā – no februāra līdz maijam – gandrīz katru nedēļu norisinās arī sacīkstes. Patlaban uz mačiem braucam apmēram reizi mēnesī.»
Ikvienam sportistam jārēķinās, ka pilnvērtīgi treniņi prasa daudz laika un spēka un to labā nākas ziedot citas aktivitātes, bet brīvo brīžu nereti paliek maz. Varvara Gurjeva piekrīt, ka dažreiz ir grūti izturēt treniņu slodzes, taču apņēmīgi piebilst, ka tādēļ nedrīkst padoties. «Bez šādiem treniņiem man nebūtu arī sasniegto rezultātu,» teic sportiste. «Kraulā 50 metru distancē mans labākais rezultāts ir nedaudz virs 29 sekundēm, bet tauriņstilā – 32 sekundes. Taču esmu pārliecināta, ka varu nopeldēt vēl ātrāk, tikai kārtīgi jātrenējas.»
Dzīvojot Salaspilī, mācoties Rīgā un trenējoties Ogrē, visa diena paiet ļoti dinamiskā ritmā. «Kad pamostos, braucu uz skolu, bet pēc atgriešanās mājās stundu atpūšos un tad dodos uz treniņu,» Varvara Gurjeva īsi ieskicē dienas gaitu. «Daudz laika citām aktivitātēm patiešām nepaliek. Kad pārrodos mājās, pulkstenis parasti ir jau pusdeviņi vai pusdesmit vakarā, un tad jau reāli atliek laiks tikai vakariņām un mācībām, jo drīz jāiet gulēt. Kādreiz, ja gadās vairāk brīvu brīžu, labprāt palasu kādu grāmatu – piemēram, fantastikas romānus.»
Ar iegūto medaļu «Septembra startos» Varvara Gurjeva ir apmierināta, bet to nevar teikt par sasniegto rezultātu distancē – viņai bija gribējies nopeldēt labāk. «Es pat nezinu, kāpēc pietrūka ātruma,» saka Varvara. «Iespējams, nepietiekami cītīgi strādāju treniņos, lai spētu veikt distanci iecerētajā laikā. Bet nu tā būs mācība nākotnei.»
Varvara Gurjeva grib turpināt trenēties peldēšanā vismaz līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai. Viņa ir uzstādījusi sev arī vairākus mērķus – kļūt par sporta meistari, izcīnīt medaļu Latvijas čempionātā un iet tālāk. Bet arī pēc aktīvās sportošanas beigām Varvara Gurjeva plāno savu dzīvi saistīt ar peldēšanu – pēc vidusskolas absolvēšanas viņa vēlas turpināt mācības Rīgas Stradiņa universitātes Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, lai apgūtu peldēšanas trenera profesiju.