Kā stāsta peldēšanas kluba «Ogre» trenere Gaļina Širokova, audzēkņi pastāvīgi attīstās un uzrāda arvien labākus rezultātus. Februāra sākumā notikušajās sacensībās «3. Rīgas kausa I posms» Ogres jaunie peldētāji ievāca bagātu medaļu ražu dažādās vecuma grupās gan meitenēm, gan zēniem. Ogres sportisti plūca laurus arī Latvijas kausa II posmā, kurš 6.–7. februārī norisinājās Valmierā, – Arīna Goļikova uzvarēja 100 metros tauriņstilā, bet 200 metros brīvajā stilā ātrākā izrādījās Emīlija Kraukle. Tagad peldēšanas kluba «Ogre» pārstāvji gatavojas startiem 101. Latvijas atklātajā čempionātā, kas no 20. līdz 22. februārim notiks Ķīpsalas 50 metru peldbaseinā, cītīgi trenējas un gatavojas sasniegt vēl labākus rezultātus.
Sestdiena, 21. februāris, 2026 16:27
Peldētāji izceļas ar teicamiem sasniegumiem
23.–24. janvārī Liepājā norisinājās Latvijas U18 čempionāts peldēšanā, kurā ar jaunu rekordu 100 metru tauriņstilā (1:03,24 min.) uzvarēja peldēšanas kluba «Ogre» audzēkne Arīna Goļikova. Dažādās sacensībās veiksmīgi startējuši arī citi Ogres novada peldētāji.