5.decembrī Ikšķiles vidusskolas sporta zālē norisināsies Volejbola MIX turnīrs. Spēļu sākums plkst. 20.00. Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ Ogres novada sporta centrs aicina pieteikties laicīgi.

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 3. decembrim, zvanot uz tālruni 27899610.
Dalības maksa – 5 EUR no dalībnieka.

Kas var piedalīties?

Turnīrā maksimāli piedalās 21 dalībnieks (~9 sievietes un ~12 vīrieši), kuri sacentīsies trīs izlozes kārtībā veidotās komandās. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un piemērotību fiziskai slodzei.

Izspēles kārtība

Sacensības norisinās saskaņā ar FIVB volejbola noteikumiem un turnīra nolikumu.
Galvenā tiesnese – Inese Auziņa.
Komandu vietu sadalījums tiks noteikts pēc:

  1. Iegūto un zaudēto setu attiecības,
  2. Savstarpējās spēles rezultāta,
  3. Punktu attiecības.
