Iepriekšēja pieteikšanās līdz 3. decembrim, zvanot uz tālruni 27899610.
Dalības maksa – 5 EUR no dalībnieka.
Kas var piedalīties?
Turnīrā maksimāli piedalās 21 dalībnieks (~9 sievietes un ~12 vīrieši), kuri sacentīsies trīs izlozes kārtībā veidotās komandās. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un piemērotību fiziskai slodzei.
Izspēles kārtība
Sacensības norisinās saskaņā ar FIVB volejbola noteikumiem un turnīra nolikumu.
Galvenā tiesnese – Inese Auziņa.
Komandu vietu sadalījums tiks noteikts pēc:
- Iegūto un zaudēto setu attiecības,
- Savstarpējās spēles rezultāta,
- Punktu attiecības.