Jau vairākus gadus izlases treneru kolektīvā darbojas Ogres novada iedzīvotājs Oskars Urbanovičs, kurš no 2015. gada līdz 2017. gadam strādājis par fizioterapeitu Ogres Basketbola skolā un kurš šobrīd ir Latvijas Olimpiskās vienības fizioterapeits, kā arī Ogres Basketbola skolas un Basketbola kluba Ogre fiziskās sagatavotības treneris Dāvis Feikners, kurš ik gadu strādā Latvijas Jaunatnes izlašu treneru sastāvos un kurš ar Ogres novada bērniem un jauniešiem strādā kopš 2015. gada, turpinot to darīt arī līdz šim.
Lai godinātu Oskaru Urbanoviču un Dāvi Feikneru par augstiem sasniegumiem pasaules mērogā, Ogres novada Sporta attīstības konsultatīvā komisija izteica priekšlikumu piešķirt naudas balvas 1000 eiro (pēc nodokļu nomaksas) pēc apmērā katram.
Ogres Basketbola skolā tiek īstenotas divas basketbola programmas, kuras apgūst 288 izglītojamiem, kuriem Latvijas izlases 3x3 basketbolā komandas sasniegumi ir nozīmīga iedvesma izvirzīto sportisko mērķu sasniegšanai.