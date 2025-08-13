Pilsētas svētku ievingrināšana

Kustībai jābūt veselīgai
Nodarbības «WAKE UP, OGRE!» norisi organizē Ogres novada sporta centrs, bet to vadīs veselības sporta speciāliste un veselīga dzīvesveida trenere Santa Veinberga. Ikdienā viņa vada gan individuālas, gan grupu nodarbības sporta arēnā «Ogre» un Ķeguma Dienas centrā, gan arī konsultē un vada vingrošanas nodarbības attālināti izveidotajā platformā «Vingro veselīgi». Tāpat Santa Veinberga darbojas interešu izglītības ietvaros Ogres novada sporta centrā kā pilašu un dziļās muskulatūras treniņu pasniedzēja Ogres Valsts ģimnāzijā.
Santa Veinberga ir pārliecināta, ka veselīgas fiziskās aktivitātes nepieciešamas ikvienam, neatkarīgi no viņa vecuma un iepriekšējās sportiskās pieredzes, taču uzsver individuālas pieejas nozīmi: «Tiek uzskatīts – jo vairāk kustību, jo labāk! Es tam daļēji piekrītu, jo esmu par to, lai kustība notiek veselīgā veidā, izprotot, kā mēs to veicam. Kustība sākas ar domu, līdz ar to mēs netrenējam tikai konkrēto muskuli, bet gan mūsu ķermeņa atbildes reakciju uz mūsu domu, nervu impulsu. Tādēļ pirms nākšanas uz nodarbībām ikvienu interesentu lūdzu vispirms individuāli sazināties ar mani. Sarunas laikā, izzinot cilvēka veselības stāvokli, kopā saprotam, cik laba ir viņa fiziskā sagatavotība, attiecīgi norādu, kuras nodarbības varētu būt konkrētajam cilvēkam piemērotākās. Tad arī kļūst skaidrs, kurai grupai viņš var pievienoties. Reizēm sākumā var nākties padarboties individuāli, kamēr tiek apgūtas bāzes kustības, kas palīdzēs efektīvāk trenēties grupu nodarbībās. Mazajām tehniskajām izpildes niansēm un izpratnei par kustību ir ļoti liela nozīme.»
Santa Veinberga arī norāda, ka savā darbā ievēro pamatprincipu – ikvienam jābūt kustībā un jāsporto, bet jāievēro zināmas nianses, lai nenodarītu sev pāri. Tādēļ svarīgi pievērst uzmanību tam, kā mēs sportojam un kā jūtas mūsu ķermenis.
Galvenais – gribēt
Santa Veinberga ir pārliecināta, ka individuāla pieeja palīdz atrast labāko risinājumu katram klientam, jo, strādājot kopā, cilvēkam ir vieglāk gūt motivāciju un sameklēt kustības veidu, kas viņam būtu piemērotākais un pievilcīgākais. «Ja mēs vienojamies par individuālu treniņu, tad vispirms nepieciešama atsevišķa konsultācija, kuras laikā mēs pārrunājam cilvēka veselīga dzīvesveida ieradumus, veicu viņa stājas un muskuļu analīzi, testus un izvērtēju vispārējo fizisko sagatavotību,» teic sporta speciāliste. «Šis pasākumu kopums palīdz saprast, kā sastādīt optimālu treniņu plānu, ņemot vērā klienta vēlmes, veselības stāvokli, ikdienas paradumus un mērķus. Mēs iegūstam skaidrību par to, kā tālāk darboties un kas konkrētajam cilvēkam ir vispiemērotākais, lai viņš varētu justies labi.»
Sporta speciāliste uzskata, ka primārais uzdevums ikvienam ir rast sevī vēlmi kustēties. Pēc tam, strādājot kopā, jau iespējams piemeklēt īsto sporta veidu, treniņus vai nodarbības, kas klientam patīk un ir piemērotas. Noteikti lielu lomu spēlē arī vide – treneris, pie kura konkrētais indivīds dodas uz nodarbībām, kādi sporta vai fizisko aktivitāšu veidi viņam patīk un kādi cilvēki atrodas apkārt, kāda ir atmosfēra. Tādēļ ir svarīgi atrast «savu» treneri, ar kuru panākta laba sapratne, un arī citas lietas, kas motivē darīt, kustēties, strādāt ar sevi. Ja cilvēks jūtas labi gan treniņa laikā, gan pēc tā, tad viss ir kārtībā, un drīz viņš sāks just lielāku enerģijas pieplūdumu arī ikdienā.
Iespējams apmeklēt dažādus treniņus
Sporta nodarbības atšķiras gan pēc sava rakstura, gan slodzes, gan vienlaikus iesaistīto cilvēku skaita. Santa Veinberga atzīst, ka viņai nepatīk strādāt ar lielām grupām, jo vēlas redzēt visu dalībnieku kustību izpildes kvalitāti, tādēļ dod priekšroku darbam ar mazāku klientu loku. Nodarbības atšķiras arī pēc intensitātes un veida. «Protams, lai piedalītos vidēji augstas vai augstas intensitātes treniņos, cilvēkam vajadzīga iepriekšēja fiziskā sagatavotība, izpratne par bāzes kustībām,» norāda sporta speciāliste. «Tajā pašā laikā ir tādas nodarbības kā veselības vai ārstnieciskā vingrošana, arī pilates (nodarbība, kuras mērķis ir nostiprināt dziļo ķermeņa un korsetes muskulatūru un uzlabot vispārējo veselību) iesācēju līmenī, kuras var apmeklēt arī interesenti bez priekšzināšanām. Protams, ja iepriekš vai kādu ilgāku laiku cilvēks nav sportojis, mēs vienmēr sākam ar vienkāršākiem vingrinājumiem. Kad bāzes kustības ir apgūtas, var izpildīt arī sarežģītākus vingrinājumus. Manās grupās ir dažāda vecuma cilvēki ar atšķirīgu fizisko sagatavotību – daļa vēl mācās pamata kustības, bet citi jau veic sarežģītākus uzdevumus. Tas ir atkarīgs gan no katra cilvēka individuāli, gan paša nodarbību veida. Galvenais ir gribēt justies labāk un būt kustībā – apzināti vingrojot, mainot ikdienas paradumus, rezultāts noteikti būs, ja vien paši to gribēsim un sāksim soli pa solim virzīties uz labāku sevis versiju.»
Runājot par gaidāmo rīta kustību sesiju «WAKE UP, OGRE!» pie Ogres bākas, Santa Veinberga aicina visus iepazīties ar informāciju Ogres novada sporta centra mājaslapā https://ogressportacentrs.lv/, kur varēs arī atrast saiti https://ej.uz/wakeupogre, lai pieteiktos šī pasākuma apmeklēšanai. Sporta speciāliste uzsver, ka reģistrācija nepieciešama, lai rīkotājiem būtu priekšstats, cik liels iedzīvotāju skaits plāno piedalīties šajā rīta vingrošanas sesijā.