Tikai četras nedēļas pēc 2021.-2022.gada Pasaules kausa sezonas atklāšanas posma Carnikavā mūsu valstī atkal norisināsies liela mēroga sacensības kamanu suņu sportā bezsniega apstākļos. Biedrības “Zemu lidojoši suņi” vadītāji Ģirts un Sandra Eldmaņi vairākus gadus organizēja pasaules kausa posmus un “Latvian Open” sacensības kalnainajā Ikšķiles un Ogres Zilo kalnu trasē, bet šoreiz par Pasaules kausa posma norises vietu viņi ir izvēlējušies citu Ogres novada teritoriju – Rata kalnu, Tomes pagastā.
Organizatori ir cītīgi izvērtējuši sacensību norises vietu un sarūpējuši Pasaules kausa posma dalībniekiem interesantu trasi un skaistu apvidu. “Rata kalna mežs ir īpašs. Gaišais priežu mežs atstāj iespaidu ar savu pamatīgumu un mieru vienlaicīgi. Šeit tiek organizētas sacensības arī vairākos citos sporta veidos kā MTB, slēpošanā, kā arī pat sēņošanā,” informē Sandra Eldmane. Augstākais punkts Rata kalnā ir 67,8 m virs jūras līmeņa, taču trase ir izveidota tā, ka dalībnieki pašā kalna virsotnē neuzbrauc, tomēr organizatori ir pacentušies, lai dalībnieki trasē tomēr izjustu šo spēcīgo kāpu masīvu. “Dalībnieki atslābt noteikti nevarēs, jo trase Rata kalnā ir ne mazāk kalnaina kā Zilajos kalnos,” brīdina Eldmane un piebilst, ka organizatori kopā ar Latvijas Kamanu suņu sporta leģendāro talismanu “Sledy” nevar sagaidīt, kad beidzot visi tiksimies mežā.
Pasaules kausa posmā un “Latvian Open 2021” sacensībās Tomes pagastā plāno piedalīties astoņi desmiti dalībnieku no sešām valstīm. Bez ierastajām trim Baltijas valstīm būs pārstāvēta arī Čehija, Krievijas un Ukraina.
Sacensības tiek organizētas atbilstoši Starptautiskās kamanu suņu sporta federācijas izdotajiem sacensību noteikumiem. Par godalgām Pasaules kausa posma dalībnieki sacentīsies 4 disciplīnās – kanikrosā (sievietes un vīrieši), baikdžoringā (sievietes un vīrieši) 1 un 2 suņu skūteri un 4 –8 suņu velokamanas. Pēc suņu šķirnēm būs ierastais dalījums divās klasēs – FCI Nordic (ziemeļu šķirņu suņi) un Open (jebkuras šķirnes un bezšķirnes suņi).
Protams, bez saviem startiem neizpaliks arī paši jaunākie “Latvian Open” sacensību dalībnieki – bērni, jaunākie no kuriem būs no 5 līdz 7 gadu veci, bet vecākie – no 11 līdz 13 gadiem.