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Piektdiena, 3. jūlijs, 2026 14:44

Planētas labākie Grīziņā: Dārgais noslēdz arī danku karjeru, triumfē eksplozīvais polis

Osports.lv
Planētas labākie Grīziņā: Dārgais noslēdz arī danku karjeru, triumfē eksplozīvais polis
Foto: Osports.lv
Piektdiena, 3. jūlijs, 2026 14:44

Planētas labākie Grīziņā: Dārgais noslēdz arī danku karjeru, triumfē eksplozīvais polis

Osports.lv

30. jūnijā Grīziņkalnā norisinājās “Ghetto Games” organizētais “Kings of Air” danku konkurss, kurā arī dankošanas karjeru noslēdza visu laiku izcilākais Latvijas dankeris no Ogres Kristaps Dārgais. Uzvaru izcīnīja poļu dankeris Pjotrs Grabo Grabovskis.

Kristaps Dārgais savā pēdējā danku konkursā karjerā ierindojās ceturtajā vietā. Pusfinālā Dārgais piekāpās polim Grabovskim, bet bronzas cīņā žūrijas vērtējumā atzina Lielbritānijas dankera Džeremaijas Skaivokera pārākumu.

Danku konkursā kopumā piedalījās desmit dankeri. Pēc pirmās kārtas sacensības neturpināja divi citi Latvijas pārstāvji – pagājušā gada uzvarētājs Eduards Avotiņš un atlases uzvarētājs un “Ghetto Basket” vadītājs Andris Benedikts Gusts, kurš izcēlās ar degošas bumbas danku.

Uzvarētājs Grabovskis finālā pārspēja citu Lielbritānijas dankeri Džoelu Henriju.

2026. gada “Kings of Air” piedalījās: Bartošs Šveds, Džoels Henrijs, Džeremaija Skaivokers, Kriss Steiplss, Pjotrs Grabo Grabovskis, Dmitrijs Smoove Krivenko, Matija Menehīni, Kristaps Dārgais, Andris Benedikts Gusts un Eduards Avotiņš.

Danku žūrijā bija Latvijas labākais basketbolists Kristaps Porziņģis, kā arī Artūrs Žagars, Rihards Lomažs, mākslinieks Vladislavs Lakše, aktieris Kārlis Arnolds Avots un Simons Piechovskis, "Dunk Elite" menedžeris.

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