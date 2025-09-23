Polim “pokers”, “Lielvārde/Unihoc” svin pirmo uzvaru

Lielvārdes sporta centrā notikušās spēles apmeklētājiem pirmo vārtu guvumu nācās gaidīt teju 12 minūtes, līdz mājinieks Matīss Pēteris Polis pārtvēra bumbiņu un neatvairāmi to raidīja tieši “devītniekā” – 1:0. Otrajā trešdaļā tika gūti divi vārti, arī tie abi bija Poļa kontā – 3:0. 49. minūtē Rainers Miķelsons panāca jau 4:0. Tikai tad pie pirmā vārtu guvuma tika arī baušķenieki Pētera Zeltiņa personā – 1:4. Tuvāko minūšu laikā abas komandas apmainījās ar vārtu guvumiem – uz lielvārdiešu kapteiņa Sandra Virsnīša golu ar to pašu atbildēja Bauskas florbolists Matīss Dulbe (5:2). Mača galotne atkal piederēja laukuma saimniekiem – savus ceturtos vārtus šajā cīņā guva Polis, ar golu izcēlās Mārtiņš Lejnieks, bet punktu cīņai pielika Virsnītis, ieraidot bumbiņu tobrīd tukšajos pretinieku vārtos. “Lielvārde/Unihoc” varēja svinēt pirmo uzvaru jaunajā sezonā – 8:2.
Labākā spēlētāja balvu uzvarētāju rindās saņēma Matīss Pēteris Polis, kura kontā četri vārtu guvumi. Ļoti rezultatīvs šajā mačā bija arī Sandris Virsnītis ar 4 (2+2) punktiem. 2 (1+1) rezultativitātes punkti Rainera Miķelsona kontā. Rezultatīvākais starp baušķeniekiem ar 2 (1+1) punktiem bija Pēteris Zeltiņš, bet par labāko spēlētāju atzina Jāni Akmentiņu. Pēc šīs uzvaras “Lielvārde/Unihoc” ar trim punktiem pakāpās uz 7. vietu turnīra tabulā. Uzreiz ar lielvārdiešiem seko “Bauska”, kurai tikpat punktu.
“Lielvārde/Unihoc” – “Bauska” – 8:2 (1:0, 2:0, 5:2)
Metienu attiecība:
28:17 (5:5; 9:5; 14:7)
Rezultatīvākie:
“Lielvārde/Unihoc” – Matīss Pēteris Polis 4 (4+0), Sandris Virsnītis 4 (2+2), Rainers Miķelsons 2 (1+1), Mārtiņš Lejnieks 1 (1+0), Raivo Kīsnics 1 (0+1).
“Bauska” – Pēteris Zeltiņš 2 (1+1), Matīss Dulbe 1 (1+0), Niks Daniels Bosakovs 1 (0+1).