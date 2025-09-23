Polim “pokers”, “Lielvārde/Unihoc” svin pirmo uzvaru

Otrdiena, 23.09.2025 13:33
ELVI florbola līgā vīriešiem pie pirmā panākuma jaunajā sezonā tikusi “Lielvārde/Unihoc”, kas sestdien savā laukumā ar 8:2 pieveica komandu “Bauska”. Lielvārdiešu uzvaras galvenais kaldinātājs bija Matīss Pēteris Polis, kurš guva četrus vārtus.

Lielvārdes sporta centrā notikušās spēles apmeklētājiem pirmo vārtu guvumu nācās gaidīt teju 12 minūtes, līdz mājinieks Matīss Pēteris Polis pārtvēra bumbiņu un neatvairāmi to raidīja tieši “devītniekā” – 1:0. Otrajā trešdaļā tika gūti divi vārti, arī tie abi bija Poļa kontā – 3:0. 49. minūtē Rainers Miķelsons panāca jau 4:0. Tikai tad pie pirmā vārtu guvuma tika arī baušķenieki Pētera Zeltiņa personā – 1:4. Tuvāko minūšu laikā abas komandas apmainījās ar vārtu guvumiem – uz lielvārdiešu kapteiņa Sandra Virsnīša golu ar to pašu atbildēja Bauskas florbolists Matīss Dulbe (5:2). Mača galotne atkal piederēja laukuma saimniekiem – savus ceturtos vārtus šajā cīņā guva Polis, ar golu izcēlās Mārtiņš Lejnieks, bet punktu cīņai pielika Virsnītis, ieraidot bumbiņu tobrīd tukšajos pretinieku vārtos. “Lielvārde/Unihoc” varēja svinēt pirmo uzvaru jaunajā sezonā – 8:2.

Labākā spēlētāja balvu uzvarētāju rindās saņēma Matīss Pēteris Polis, kura kontā četri vārtu guvumi. Ļoti rezultatīvs šajā mačā bija arī Sandris Virsnītis ar 4 (2+2) punktiem. 2 (1+1) rezultativitātes punkti Rainera Miķelsona kontā. Rezultatīvākais starp baušķeniekiem ar 2 (1+1) punktiem bija Pēteris Zeltiņš, bet par labāko spēlētāju atzina Jāni Akmentiņu. Pēc šīs uzvaras “Lielvārde/Unihoc” ar trim punktiem pakāpās uz 7. vietu turnīra tabulā. Uzreiz ar lielvārdiešiem seko “Bauska”, kurai tikpat punktu.

“Lielvārde/Unihoc” – “Bauska”  – 8:2 (1:0, 2:0, 5:2)

Metienu attiecība:

28:17 (5:5; 9:5; 14:7)

Rezultatīvākie:

“Lielvārde/Unihoc” – Matīss Pēteris Polis 4 (4+0), Sandris Virsnītis 4 (2+2), Rainers Miķelsons 2 (1+1), Mārtiņš Lejnieks 1 (1+0), Raivo Kīsnics 1 (0+1).

“Bauska” – Pēteris Zeltiņš 2 (1+1), Matīss Dulbe 1 (1+0), Niks Daniels Bosakovs 1 (0+1).

