Pārgājiena maršruts ir aptuveni 10km un iekļaus dažādu reljefu — gan mierīgus līdzenumus, gan izaicinošākus kāpumus.
Ieteicams paņemt līdzi karstu dzērienu un kādu uzkodu.
Ogres novada sporta centrs aicina ikvienu izbaudīt decembra sākuma burvību un pievienoties pārgājienam Ogres Zilajos kalnos. Pārgājiens notiks 7. decembrī, sākums plkst. 10:00, pulcēšanās Ogres Zilie kalni, pie rotācijas apļa.
Pārgājiena maršruts ir aptuveni 10km un iekļaus dažādu reljefu — gan mierīgus līdzenumus, gan izaicinošākus kāpumus.
Ieteicams paņemt līdzi karstu dzērienu un kādu uzkodu.