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Piektdiena, 12. jūnijs, 2026 16:34

Priekulnieks Razma un ogrēnietis Melderis ar uzvaru sāk Pasaules kausa izcīņu šautriņu mešanā

OgreNet
Priekulnieks Razma un ogrēnietis Melderis ar uzvaru sāk Pasaules kausa izcīņu šautriņu mešanā
Foto: Osports.lv
Piektdiena, 12. jūnijs, 2026 16:34

Priekulnieks Razma un ogrēnietis Melderis ar uzvaru sāk Pasaules kausa izcīņu šautriņu mešanā

OgreNet

Latvijas šautriņu metēji Madars Razma (Priekule) un Valters Melderis (Ogre) ceturtdien Frankfurtē ar uzvaru sāka Profesionālās dartu korporācijas Pasaules kausu, informē vietnē osports.lv.

J grupas pirmajā mačā Latvija, kas izsēta ar 14. numuru, cīņā līdz četriem uzvarētiem legiem ar 4-2 pārspēja itāļus Mikēli Turetu un Rikardo Kastelli.

Latvijas duets vidēji piegājienā guva 83,83 punktus un noslēdzošos metienus izpildīja ar 30,77% precizitāti, vienīgo 180 punktu gājienu izpildot Razmam. Itāļi vidēji piegājienā guva 78,46 punktus, izpildīja vienu 180 punktu gājienu un noslēdzošos metienus izpildīja ar 18,18% precizitāti. Piektdien J grupas otrajā mačā Latvijas pretinieki būs Trinidadas un Tobago šautriņu metēji.

Anglija, Nīderlande, Skotija un Ziemeļīrija jau nodrošinājušas vietu otrajā kārtā, bet pārējās 36 izlases sadalīs vēl 12 ceļazīmes uz nākamo kārtu. No 12 apakšgrupām otrajā kārtā iekļūs tikai pirmo vietu ieguvējas.

Pasaules kauss norisināsies līdz šīs nedēļas beigām. Turnīra kopējais balvu fonds ir 500 000 Lielbritānijas mārciņu.

Pērn latvieši piedzīvoja divus zaudējumus un neizkļuva no grupas, bet par čempioniem kļuva Ziemeļīrijas šautriņu metēji Džošs Roks un Derils Gērnijs.

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