Spēles sākumā "Celtnieks Rīga" handbolisti izvirzijās vadībā un pirmās 11. minūtes saglabāja nelielu, bet tomēr pārsvaru pār Ogres handbolistiem. Tomēr pirmā puslaika 12. minūtes sākumā Ogres handbolisti jau spēja izlīdzināt rezultātu. Tālāk spēle pirmajā puslaikā norisinājās "punkts punktā", un par to arī liecināja puslaika rezultāts. Puslaika pašās beigās rezultāts uz tablo bija 15:14 "Celtnieks Rīga” labā, tomēr viņi, pēdējās sekundēs kļūdoties aizsardzībā, tika sodīti ar septiņu metru sodmetienu. To izpildīja Toms Lielais un pašās puslaika beigās, realizējot šo iespēju, izlīdzināja rezultātu (15:15).
Otrā puslaika sākumā pēc vairākiem realizētiem metieniem iedzinējos nonāca "Celtnieks Rīga" handbolisti (16:19), tomēr spēles 42. minūtē viņiem atkal izdevās atgūties un pēc precīza Aliaksei Haisa metiena izlīdzināt rezultātu (22:22), kā arī jau nākamajā epizodē nonākt vadībā pēc Riharda Lejas vārtu guvuma (23:22). Tomēr nekur tālu atrauties viņiem neizdevās. Vēl mazāk par divām minūtēm līdz spēles beigām rezultāts atkal bija neizšķirts (32:32).
Spēles izskaņā vārtus divreiz pēc kārtas izdevās gūt Ogres handbolistiem, kamēr "Celtnieks Rīga" spēlētājs Arturs Kļaviņš nerealizēja savu vārtu gūšanas iespēju, līdz ar to "Ogre" izvirzījās vadībā ar rezultātu 34:32. Vēl vien 20 sekundes pirms spēles beigām vienus vārtus izdevās atgūt Rihardam Lejam, tomēr ar to bija par maz, lai "Celtnieks Rīga" spētu izlīdzināt spēli. Līdz ar to tā noslēdzās ar ogrēniešu uzvaru ar rezultātu 34:33.
"Celtnieks Rīga" rezultatīvākais spēlētājs bija pēdējo vārtu autors Rihards Leja, kurš no izdarītiem 14 metieniem guva deviņus vārtus. Tikpat vārti arī “Ogre” rezultatīvākajam spēlētājam Tomam Lielajam, kurš kopumā izdarīja 12 metienus.
Pirmsspēles intervijā handbola kluba "Ogre" spēlētājs Toms Lielais pauda faktu, ka komanda treniņos strādājusi pie pusātrā uzbrukuma (ātrā centra) un šķiet, ka tieši šis spēles elements bija lielākā problēma "Celtnieks Rīga" aizsardzībai.
Šī bija pirmā "Celtnieks Rīga" un handbola kluba "Ogre" SynotTip handbola virslīgas pusfināla spēle, līdz ar to sērijā vadībā izvirzās ogrēnieši ar 1:0. Jau rīt norisināsies otrā spēle šajā pusfinālā, kad “Celtnieks Rīga” handbolisti dosies uz Ogri. Spēles sākums būs pulksten 19.00, tā būs vērojama SynotTip handbola virslīgas Youtube kanālā, portālā DELFI, kā arī mūsu mājas lapā.
Ogres uzvaras gadījumā pusfināla sērija būs noslēgusies un viņiem būs jācīnās finālā ar Dobeles "Tenax", bet, ja viņi piedzīvos zaudējumu, tad tiks organizēta trešā šī pusfināla sērijas spēle.