Spēlētāji savstarpēji sacenšas strītbola disciplīnā, kas kopš 2017. gada oficiāli ir pasludināts par olimpisko sporta veidu. RAGS rīkotajā strītbola turnīrā, spēlētājiem ir iespēja krāt punktus individuālajam Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 basketbola pasaules rangam, padarot turnīra posmus īpaši nozīmīgus un vērtīgus pašiem spēlētājiem.
Savukārt, par godu svētku sezonai, turnīra rīkotāji ir parūpējušies par īpaši vērtīgu balvu – 1000 eur, par kuriem sezonas ietvaros (10 posmu šķērsgriezumā Ogrē, Ikšķilē un Salaspili) cīnīsies turnīra vecākās grupas (2005. g. dz. un vecāki).
Aizvadītajā posmā Ogrē, 6. jūlijā spēlētāji savstarpēji sacentās 6 dažādās vecuma grupās:
2010. gadā dzimuši un jaunāki;
2008.-2009. g.dz.;
2006. – 2007. g.dz.;
16+ vecuma grupa;
Sieviešu grupa (2007.g.dz. un vecākas);
2008.g.dz. un jaunākas (meitenes).
Spraigas ielas basketbola cīņas bija vērojamas visās vecuma kategorijās, taču katrā kategorijā tika noskaidrotas arī spēcīgākās komandas posma ietvaros:
Starp 2010.g.dz un jaunākiem:
1. vieta - komanda ‘’My game’’ (Gustavs Vilcāns, Krišjānis Lapiņš, Valters Šimkus, Juris Šūtelis);
2. vieta - komanda ‘’Gegori’’ (Krišs Švēde, Otto Strazdiņš, Henrijs Rullis, Georgs Gataviņš);
3. vieta - komanda ‘’ Labākie’’ ( Stefans Mežals, Klāvs Baranovskis, Kristofers Žižņevskis, Artūrs Zilberts).
2008.-2009. g. dz.:
1. vieta - komanda ‘’Tosteris’’ (Bruno Jēkabsons, Eduards Briekmanis, Roberts Zelenovs, Roberts Rotčenkovs);
2. vieta - komanda ‘’Vietējais TOP’’ (Bernards Zariņš, Edvards Špaks, Olivers Deinats, Aksels Ošs);
3. vieta - komanda ‘’Latvieši’’ (Tanels Lapsiņš, Markuss Millers, Valters Skujiņš, Martins Kudrjacevs).
2006.-2007.g.dz.:
1. vieta - komanda ‘’WNBA’’(Niks Trumekalns, Matīss Skudrovs, Oskars Kalnozols, Valters Padoms);
2. vieta - komanda ‘’Lidonis’’ (Kristers Siliņš, Edvards Pisarevs, Guntars Tropiņš); 3. vieta - komanda ‘’3x3 Madona 06’’ (Markuss Peilāns, Rainers Ščeglovs, Diks Jānis
Bortņikovs, Deniss Aņikins).
16+ grupu (vīrieši):
1. vieta - komanda ‘’Bauerfeind’’ (Jānis Ābols, Mārcis Osis, Mārtiņš Ivanovs, Mikus Jačmenkins);
2. vieta - komanda ‘’Karavīrs un civilie’’(Niks Jansons, Emīls Zariņš, Armands Briedis, Emīls Pētersons);
3. vieta - komanda ‘Ņameiz Broļ’’(Kārlis Vanags, Matīss Indriksons, Ralfs Šķesters).
Sieviešu grupu (2007.g. dz. un vecākas):
1. vieta - komanda ‘’Ogres saldumiņš’’ (Marta Smeile, Anita Stepena, Estere Balule, Enija Ozoliņa);
2. vieta - komanda ‘’Auziņš’’ (Aleksandra Sprugaine, Patrīcija Smone, Anetę Dīriņa, Katrīna Lavrinoviča);
3. vieta - komanda ‘’ Līdz Daugavpilim’’(Silva Osę, Laura Bērziņa, Adelīna Urtāne).
2008. g. dz. un jaunākām (meiteņu grupa):
1. vieta - komanda ‘’Lodītes’’ (Madara Šakalova, Līga Mauriņa, Estere Truksne, Luīze Lipe);
2. vieta - komanda ‘’Brighthearts’’ (Keita Gaitniece, Katrīna Labanovska, Madara Jagmane, Marta Zdanovska);
3. vieta - komanda ‘’Venom’’ (Viktorija Filipino, Nora Palsāne, Sofia Ozoliņa, Elizabete Dimante).
Kā arī šogad pasākuma organizatori nāca klajā ar lielisku vēsti. Tākā sacensību dalībniekiem ir parādījusies interese ne tikai par strītbolu, bet nu jau arī par florbolu. Šogad pasākumam tika pievienots jauns sporta veids - florbols. Pirmais posms notika jau 6. jūlijā, kurā piedalījās 11 komandas. Sezonas garumā solās notikt vēl 3 posmi, kuri norisināsies Ogrē Krasta laukumā.
tika noskaidrotas labākās komandas
Aizvadītais posms notika starp 3 vecuma kategorijām, kurās arī:
Starp 2007. g. dz un jaunākiem:
1. vieta – komanda ‘’Betona monstri’’(Rafaels, Gustavs, Adrians);
2. vieta – komanda ‘’Kabači’’(Markuss Janovičs, Intars Salmiņš, Daniels Ņikitins);
3. vieta – komanda ‘’Enjoy’’(Kārlis Krūmiņš, Miks Ikaunieks, Rinalds Lukjanskis, Jēkabs Biedris).
2004. g. dz. un jaunākiem:
1. vieta – komanda ‘’Kuģis’’(Gvido Galauskis, Rihards Avots, Patriks Cinītis, Raivo Kisnics);
2. vieta – komanda ‘’Pašvaldības policija’’(Martins Vaivods, Roberts Zvirgzdiņš, Raitis Traviņš);
3. vieta – komanda ‘’Masteri’’.
Vecāko grupu:
1. vieta – ‘’Karturpurpeļi’’ (Rinalds Osis, Kristaps Tontegode, Toms Rislings);
2. vieta – ‘’Random’’ (Edgars Birkenfelds, Markuss Januševskis, Reinis Kārlis Rutkis, Stefans Roberts Dimza);
3. vieta – ‘’FK metēji’’ (Māris Balodis, Mārtiņš Zaikovskis, Raimonds Zemzāle, Dairis Trops).
Posms pirmo reizi tika aizvadīts bez skatītājiem, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus.