Dienu iepriekš Pasaules komandu kausa pirmajā dienā Latvija ar 4-2 pārspēja Itāliju (vidējie punkti 83.83-78.46), kas ar identisku rezultātu apspēlēja Trinidadu un Tobago (vidējie punkti 79.85-61.59). Tas nozīmēja, ka Latvijai pirmās vietas garantēšanai pietika paņemt trīs legus.
Spēles pirmajā legā Razma neizmantoja iespēju nobreikot sāncenšus, netrāpot d16, tomēr svarīgajā piektajā legā gan izdevās Trinidadu un Tobago nobreikot. Melderis neizmantoja pirmo iespēju (buļļa acs), Razma netrāpīja pat trīs noslēguma šautriņas (d8, d8, d4), tomēr Melderis tika pie vēl vienas iespējas un trāpīja d2.
Latvija ar 3-2 pirmoreiz izvirzījās vadībā un garantēja pirmo vietu grupā, tomēr otro uzvaru izlaida no rokām. Sava lega izskaņā Melderis netrāpīja d20, Razma izniekoja pat trīs mača šautriņas (d10, d10, d5), bet Melderis pie pieciem punktiem uzmeta astoņnieku. Trinidadas un Tobago šautriņu metēji Džošua Belfūrs un Džeimss Voklins atbreikoja latviešus un uzvarēja arī noslēdzošajā legā, no turnīra atvadoties ar uzvaru 4-3. Spēles vidējā trīs šautriņu punktu summa nedaudz labāka bija latviešiem – 79.66 pret 77.32. Noslēdzošo metienu precizitāte 27% pret 33%.
Pasaules kausā piedalās 40 izlases, no kurām visaugstāk izsētais četrinieks Anglija, Nīderlande, Ziemeļīrija un Skotija automātiski iekļuva 1/8 finālā, bet pārējās 36 izlases pirmajā kārtā tika sadalītas 12 grupās, uz nākamo posmu tiekot vienīgi grupu uzvarētājām. Ar 14. numuru izsētā Latvija iekļuva 1/8 finālā, kas būs jāaizvada rīt (pretiniece vēl nav zināma), un garantēja 10 tūkstošu sterliņu mārciņu prēmiju. Grupas otrā vieta saņems sešus tūkstošus, trešā – piecus tūkstošus, bet 1/8 fināla likme būs vēl 10 tūkstoši. Turnīra balvu fonds ir 500 tūkstoši, no kuriem uzvarētājiem tiks 100.