Ceturtdiena, 09.10.2025 16:20
Elga, Elgars, Helga
Regulārās sezonas noslēdzošā mājas spēle
Noslēgumam tuvojas Paf Latvijas Igaunijas līgas regulārā sezona. BK Ogre atlicis aizvadīt vairs tikai vienu mājas spēli. Šo trešdien Ogre savā laukumā uzņems viesus no Ventspils. Spēles sākums plkst. 19:00 un tās tiešraide būs redzama Best4SportTV kanālā Līdz regulāras sezonas noslēgumam atlikušas vien trīs spēles. Pirmā no tām jau šo trešdien, kad tiks uzņemti Latvijas Igaunijas līgas pirmie un, pagaidām, vienīgie čempioni – BK Ventspils.


Šosezon komandas tikušās četras reizes un trīs no spēlēm izšķirtas vien ar pēdējo uzbrukumu palīdzību. Saspringtajās galotnēs veiksmīgāki bijuši Ventspilnieki, izcīnot trīs
panākumus. Pie sava, līdz šim vienīgā, panākuma pret čempioniem Ogre tika komandu pēdējā tikšanās reizē pirms diviem mēnešiem. Izbraukumā izdevās gūt graujošu panākumu
ar rezultātu 93:65. Jāatzīmē, ka Ventspils bija tikko atgriezusies no karantīnas un spēles iznākums noteikti neataino komandu patiesos spēku samērus.


Ir skaidrs, ka abas komandas ir nodrošinājušas vietu TOP3 Latvijas komandu ieskaitē un tas ļauj kvalificēties apvienotās līgas Final6 spēlēm. Ja Ventspils no savas otrās pozīcijas augstāk vairs pakāpties nespēs, tad Ogre vēl saglabā teorētiskas cerības pakāpties uz otro pozīciju. Lai šāds scenārijs turpinātu būt reāls, Ogrei ir jāsāk ar uzvaru gaidāmajā spēlē.


Ogrēniešu pretinieki martā aizvadījuši četras spraigas spēles, kurās izcīnītas trīs uzvaras. Divas reizes, ļoti spraigā cīņā pieveikta Liepāja (96:92 OT un 73:71) un pārliecinoša uzvara
pār Valmieras komandu. Pārsteidzošs zaudējums pret Latvijas universitāti – 88:76. 

Arī Ogre martā aizvadījusi četrus mačus, bet pie uzvarām tiks sanācis retāk – vienu reizi. Vienīgā uzvar gūta Valmierā un tā bijusi pārliecinoša – 103:77. Turpinājumā zaudējums
mājās pret Liepāju (75:98), izbraukumā pret pirms nedēļas pieveikto Valmieru (85:90) un aizvadītajā nedēļas nogalē pret līdervienību VEF Rīga (76:97).


Ogre, kopš 6. marta spiesta iztikt bez Riharda Zēberga palīdzības. Zēbergs tupina atkopties pēc potītes savainojuma. Savukārt Uģis Pinete komandai nevar palīdzēt no 10. marta, kad pēc neveiksmīgas epizodes, spēles laukumu atstāja ar lauztu degunu. Šo spēlētāju trūkums krietni iespaidojis komandas sniegumu gan uzbrukumā gan aizsardzībā. Konkrēts datums, kad spēlētāji varētu atgriezties ierindā pašlaik nav zināms.


Regulāro sezonu Ogre noslēgs ar izbraukuma spēlēm pret VEF Rīga un Latvijas universitātes komandām. Paf Latvijas Igaunijas līgas Final6 norisināsies Rīgā, no 8. līdz 11. aprīlim. Valstī noteikto ierobežojumu dēļ, visas spēles notiek bez skatītāju klātbūtnes.

