Šonedēļ tiks aizvadītas pēdējās astoņas PafLatEst regulārās sezonas spēles. Bez savstarpējo rēķinu kārtošanas, lielāka intriga ir vien par otrās vietas likteni Latvijas komandu ieskaitē. Ogre un Ventspils ar vienādu bilanci, 14 uzvaras un 10 zaudējumi, ieņem otro un trešo pozīciju. Ventspils, pateicoties trijām uzvarām un diviem zaudējumiem, pret tiešo konkurentu Ogri, šobrīd ieņem augstāku pozīciju. Ogre saglabā teorētiskas izredzes apsteigt Ventspili. Lai to panāktu sākumā jāpieveic LU un jācer, ka pāris stundas vēlāk, Valmiera tiks galā ar Ventspili.
Ogrēniešu pretinieks, Latvijas universitāte, lai arī guvuši vien trīs panākumus sezonas laikā, taču regulāri ir bijuši ļoti neparocīgs pretinieks ikvienai komandai. Jāatzīmē, ka vienu no uzvaram LU guva tieši pret Ogri (70:66).
Studenti, kā jau ierasts, uz sezonas beigām krietni progresējuši gan komandas spēlē, gan arī individuālajā meistarībā. Kārlis Žunda bijis viens no atslēgas spēlētājiem visas sezonas garumā. Žundas kontā 10,9 punkti, 6,2 atlēkušas bumbas un 4 rezultatīvas piespēles vidēji spēlē. Spīdošu sniegumu marta mēnesī demonstrēja Anrijs Miška - 25,7 punkti, 6,3 atlēkušas bumbas un 26,7 efektivitātes koeficients vidēji spēlē. Miška saņēma mēneša vērtīgākā spēlētāja balvu. Sezonas statistika Miškam nedaudz pieticīgāka – 13,1 punkts un 5,4 atlēkušas bumbas.
Ogrēniešus pēdējās nedēļas mocījuši savainojumi. Komandas iepriekšējā spēlē pret Rīgas VEF sastāvā atgriezās Rihards Zēbergs, bet joprojām spēlēt nevarēja Uģis Pinete. Minētajā spēlē, vienā no epizodēm, sāpes kājas muskulī sajuta Kristaps Dārgais un spēli pabeidza atrodoties uz rezervistu soliņa. Vai Ogres trenera Nikolaja Mazura rīcībā atkal būs pilns sastāvs, to zināsim vien sestdien īsi pirms spēles.
Regulārās sezonas noslēdzošo spēli Ogre aizvadīs izbraukumā, Rīgas olimpiskajā centrā. Spēles sākums plkst. 14:00 un tās tiešraide būs redzama Pafleague YouTube kanālā. Valstī noteikto ierobežojumu dēļ, spēles notiek bez skatītāju klātbūtnes.
Informāciju sagatavoja BK Ogre