Pirmdiena, 11. maijs, 2026 18:11

Rembates seniori izcīna Latvijas čempionu titulu

Ogresnovads.lv/OgreNet
Foto: Ogres novads
9. maijā Ugālē norisinājās Latvijas čempionāts spiešanā guļus, kurā pulcējās 187 sportisti no visas Latvijas. Sacensībās valdīja spēcīga konkurence un augsts sportiskais gars.

Lieliskus panākumus senioru konkurencē guva SK Rembate komanda. Lai gan kopvērtējumā punktu skaits bija vienāds ar Jēkabpils sporta centra komandu un nācās dalīt 1.–2. vietu, pēc IPF punktu sistēmas SK Rembate izrādījās spēcīgākā komanda senioru kategorijā un godam izcīnīja 1. vietu.

Sacensību noslēgumā senioru komandu vērtējumā:

  1. vieta – SK Rembate
  2. vieta – Jēkabpils sporta centrs
  3. vieta – Bauskas komanda

Ar labiem rezultātiem startēja arī SK Rembate junioru komanda, izcīnot augsto 2. vietu. Tas apliecina, ka klubā aug spēcīga un perspektīva jaunā sportistu paaudze.

Mūsu sasniegumi:

JAUNIEŠI

53 kg

4.vieta Rihards Cviguns ar rezultātu 67,5 kg

74 kg

7.vieta Edgars Štelmahers ar rezultātu 90 kg

120 kg

1.vieta Valters Vuškāns ar rezultātu 150 kg

JUNIORI

74 kg

1.vieta Mariuss Hillermanis uz stieņa 130 kg

2.vieta Lauris Bašens uz stieņa 125 kg

4.vieta Karmīns Daniels Gitendorfs uz stieņa 80 kg

105 kg

2.vieta Ēriks Valdis Patalujevs uz stieņa 150 kg

Veterāni V40

74 kg

1.vieta Sergejs Cviguns uz stieņa 160 kg

83 kg

4.vieta Kārlis Patalujevs uz stieņa 110 kg

120+ kg

2.vieta Ilmārs Grigalis uz stieņa 210 kg

Veterāni V50

74 kg

1.vieta Pēteris Līcis uz stieņa 110 kg

Veterāni V60

93 kg

3.vieta Jānis Lapels uz stieņa 110 kg

120 kg

2.vieta Aivars Gailītis uz stieņa 140 kg

Veterāni V70

83 kg

4.vieta Genādijs Gucāns uz stieņa 95 kg

105 kg

1.vieta Jānis Babris uz stieņa 120 kg

120 kg

1.vieta Voldemārs Madalāns uz stieņa 95 kg

120+ kg

2.vieta Valdis Brinks uz stieņa 85 kg

Vīri

66 kg

1.vieta Armands Riža uz stieņa 132,5 kg

93 kg

2.vieta Ervīns Zods uz stieņa 160 kg

