Lieliskus panākumus senioru konkurencē guva SK Rembate komanda. Lai gan kopvērtējumā punktu skaits bija vienāds ar Jēkabpils sporta centra komandu un nācās dalīt 1.–2. vietu, pēc IPF punktu sistēmas SK Rembate izrādījās spēcīgākā komanda senioru kategorijā un godam izcīnīja 1. vietu.
Sacensību noslēgumā senioru komandu vērtējumā:
- vieta – SK Rembate
- vieta – Jēkabpils sporta centrs
- vieta – Bauskas komanda
Ar labiem rezultātiem startēja arī SK Rembate junioru komanda, izcīnot augsto 2. vietu. Tas apliecina, ka klubā aug spēcīga un perspektīva jaunā sportistu paaudze.
Mūsu sasniegumi:
JAUNIEŠI
53 kg
4.vieta Rihards Cviguns ar rezultātu 67,5 kg
74 kg
7.vieta Edgars Štelmahers ar rezultātu 90 kg
120 kg
1.vieta Valters Vuškāns ar rezultātu 150 kg
JUNIORI
74 kg
1.vieta Mariuss Hillermanis uz stieņa 130 kg
2.vieta Lauris Bašens uz stieņa 125 kg
4.vieta Karmīns Daniels Gitendorfs uz stieņa 80 kg
105 kg
2.vieta Ēriks Valdis Patalujevs uz stieņa 150 kg
Veterāni V40
74 kg
1.vieta Sergejs Cviguns uz stieņa 160 kg
83 kg
4.vieta Kārlis Patalujevs uz stieņa 110 kg
120+ kg
2.vieta Ilmārs Grigalis uz stieņa 210 kg
Veterāni V50
74 kg
1.vieta Pēteris Līcis uz stieņa 110 kg
Veterāni V60
93 kg
3.vieta Jānis Lapels uz stieņa 110 kg
120 kg
2.vieta Aivars Gailītis uz stieņa 140 kg
Veterāni V70
83 kg
4.vieta Genādijs Gucāns uz stieņa 95 kg
105 kg
1.vieta Jānis Babris uz stieņa 120 kg
120 kg
1.vieta Voldemārs Madalāns uz stieņa 95 kg
120+ kg
2.vieta Valdis Brinks uz stieņa 85 kg
Vīri
66 kg
1.vieta Armands Riža uz stieņa 132,5 kg
93 kg
2.vieta Ervīns Zods uz stieņa 160 kg