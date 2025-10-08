Rembatiešiem 1.vieta Rēzeknes pilsētas čempionātā spiešanā guļus

Absolūti labāko kategorijā starp junioriem: 3. vietā - Ēriks Valdis Patalujevs, seniori 1: 1. vieta - Sergejs Cviguns, 2. vieta - Ilmārs Grigalis.
Vēl atlicis pavisam maz, un drīz mēs uzzināsim, kura Latvijas komanda ir visstiprākā!
Komandas sasniegumi:
SIEVIETES
57 kg
1.vieta Aleksandra Kļeščenkova - 62,5 kg
JAUNIEŠI
53 kg
1.vieta Rihards Cviguns - 65 kg
66 kg
2.vieta Karmīns Daniels Gitendorfs - 87,5 kg
3.vieta Raivo Zandbergs - 80 kg
74 kg
2.vieta Lauris Bašens - 110 kg
93 kg
3.vieta Raitis Rudko - 115 kg
JUNIORI
74 kg
1.vieta Mariuss Hillermanis - 115 kg
105 kg
1.vieta Ēriks Valdis Patalujevs - 145 kg
VĪRI
66 kg
1.vieta Armands Riža - 135 kg
2.vieta Kristaps Zaube - 107,5 kg
93 kg
2.vieta Ervīns Zods - 145 kg
SENIORI 1
74 kg
1.vieta Sergejs Cviguns - 157,5 kg
83 kg
2.vieta Kārlis Patalujevs - 100 kg
120+ kg
1.vieta Ilmārs Grigalis - 205 kg
SENIORI 3
66 kg
2.vieta Ilmārs Laksa - 75 kg
83 kg
2.vieta Genādijs Gucāns - 90 kg
93 kg
2.vieta Jānis Lapels - 115 kg
105 kg
2.vieta Jānis Babris - 130 kg
120 kg
1.vieta Aivars Gailītis - 135 kg
2.vieta Voldemārs Madalāns - 105 kg
120+ kg
1.vieta Valdis Brinks - 90 kg
Paldies šoferīšiem Kārlim un Ginteram, kā arī sportistiem par piedalīšanos!