Trešdiena, 08.10.2025 21:03
Aina, Anete
Trešdiena, 08.10.2025 21:03
Aina, Anete
Otrdiena, 7. oktobris, 2025 12:51

Rembatiešiem 1.vieta Rēzeknes pilsētas čempionātā spiešanā guļus

Aivars Gailītis, komandas vadītājs
Rembatiešiem 1.vieta Rēzeknes pilsētas čempionātā spiešanā guļus
Foto: Ogres novads
Otrdiena, 7. oktobris, 2025 12:51

Rembatiešiem 1.vieta Rēzeknes pilsētas čempionātā spiešanā guļus

Aivars Gailītis, komandas vadītājs

4. oktobrī Rēzeknē noritēja pilsētas čempionāts spiešanā guļus, kurās piedalījās SK “Rembate”. Ļoti sīvā konkurencē rembatieši ierindojās godpilnajā 1.vietā, aiz sevis atstājot mājiniekus un Jēkabpils SC. Līdz ar to absolūtajā komandu kopvērtējumā SK “Rembate” ierindojas 1.vietā.

Absolūti labāko kategorijā starp junioriem: 3. vietā - Ēriks Valdis Patalujevs, seniori 1: 1. vieta - Sergejs Cviguns, 2. vieta - Ilmārs Grigalis.

Vēl atlicis pavisam maz, un drīz mēs uzzināsim, kura Latvijas komanda ir visstiprākā!

Komandas sasniegumi:

SIEVIETES

57 kg

1.vieta Aleksandra Kļeščenkova - 62,5 kg

JAUNIEŠI

53 kg

1.vieta Rihards Cviguns - 65 kg

66 kg

2.vieta Karmīns Daniels Gitendorfs - 87,5 kg

3.vieta Raivo Zandbergs - 80 kg

74 kg

2.vieta Lauris Bašens - 110 kg

93 kg

3.vieta Raitis Rudko - 115 kg

JUNIORI

74 kg

1.vieta Mariuss Hillermanis - 115 kg

105 kg

1.vieta Ēriks Valdis Patalujevs - 145 kg

VĪRI

66 kg

1.vieta Armands Riža - 135 kg

2.vieta Kristaps Zaube - 107,5 kg

93 kg

2.vieta Ervīns Zods - 145 kg

SENIORI 1

74 kg

1.vieta Sergejs Cviguns - 157,5 kg

83 kg

2.vieta Kārlis Patalujevs - 100 kg

120+ kg

1.vieta Ilmārs Grigalis - 205 kg

SENIORI 3

66 kg

2.vieta Ilmārs Laksa - 75 kg

83 kg

2.vieta Genādijs Gucāns - 90 kg

93 kg

2.vieta Jānis Lapels - 115 kg

105 kg

2.vieta Jānis Babris - 130 kg

120 kg

1.vieta Aivars Gailītis - 135 kg

2.vieta Voldemārs Madalāns - 105 kg

120+ kg

1.vieta Valdis Brinks - 90 kg

Paldies šoferīšiem Kārlim un Ginteram, kā arī sportistiem par piedalīšanos!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?