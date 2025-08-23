Sestdiena, 23.08.2025 22:45
Osports.lv
Rembatietis Dūdens un rīdzinieks Andrejevs ar divām uzvarām sākuši Eiropas čempionātu pludmales volejbolā
Foto: osports.lv
Osports.lv

Spānijas galvaspilsētā Madridē sācies U20 Eiropas čempionāts, kur Latviju pārstāv trīs pludmales volejbola dueti – Ralfs Andrejevs un Eduards Dūdens, Līva Ēbere un Renāte Krūklīte, kā arī Monika Mamaja un Alise Aleksāne. Rembatietis Dūdens pārī ar rīdzinieku Andrejevu apakšgrupas pirmajā spēlē ar 2:0 pieveica Spānijas sportistu duetu, tāpat otrajā apakšgrupas spēlē mūsējie svinēja panākumu, ar 2:0 pārspējot savus vienaudžus no Bulgārijas.

Pēc “entry” punktu skaita Andrejevs un Dūdens šajā turnīrā kotējas ceturtajā pozīcijā, savukārt Mamaja ar Aleksāni un Ēbere ar Krūklīti ieņem attiecīgi devīto un 12. vietu. U20 vecumā šis reitings ne vienmēr atspoguļo reālo spēku samēru.

Kā jau ziņots, 2024. gada U18 Eiropas čempionātā Andrejevs un Dūdens izcīnīja bronzu, bet pagājušā gada U20 Eiropas čempionātā Ēbere un Konstantinova tika pie sudraba.

2024. gada U19 pasaules vicečempioni Matīss Šalkovskis un Kārlis Jaundžeikars palika kā pirmie rezervistu sarakstā, kaut gan pēc “entry” punktiem būtu trešie pamatturnīrā. 

“U” Eiropas līmeņa debijā Krūklīte ceturtdien izcēlās ar sešiem eisiem,  savukārt Andrejevs un Dūdens izcīnīja divas uzvaras. Lai tiktu tālāk, četru komandu grupā jāiekļūst trijniekā.

Izmantotie avoti: sportacentrs.com.

