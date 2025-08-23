Rembatietis Dūdens un rīdzinieks Andrejevs ar divām uzvarām sākuši Eiropas čempionātu pludmales volejbolā

Pēc “entry” punktu skaita Andrejevs un Dūdens šajā turnīrā kotējas ceturtajā pozīcijā, savukārt Mamaja ar Aleksāni un Ēbere ar Krūklīti ieņem attiecīgi devīto un 12. vietu. U20 vecumā šis reitings ne vienmēr atspoguļo reālo spēku samēru.
Kā jau ziņots, 2024. gada U18 Eiropas čempionātā Andrejevs un Dūdens izcīnīja bronzu, bet pagājušā gada U20 Eiropas čempionātā Ēbere un Konstantinova tika pie sudraba.
2024. gada U19 pasaules vicečempioni Matīss Šalkovskis un Kārlis Jaundžeikars palika kā pirmie rezervistu sarakstā, kaut gan pēc “entry” punktiem būtu trešie pamatturnīrā.
“U” Eiropas līmeņa debijā Krūklīte ceturtdien izcēlās ar sešiem eisiem, savukārt Andrejevs un Dūdens izcīnīja divas uzvaras. Lai tiktu tālāk, četru komandu grupā jāiekļūst trijniekā.
Izmantotie avoti: sportacentrs.com.