Mežaparkā līdzvērtīgs cīniņš, bet iespējas labāk izmantoja “Riga” dublieri: neilgi pēc nospēlētas stundas galvaspilsētnieku bīstamu sitienu atvairīja 18 gadīgais vārtsargs Kristers Biščuhis, tomēr stūra sitiena izspēlē bumba tika nogādāta pie ugandieša Kabagambes Džonsona, kurš no vārtu priekšas panāca 1:0. Pēc 18 minūtēm viņš divkāršoja pārsvaru (devītā bumba astoņās spēlēs).
Vien pamatlaika izskaņā savu vārdu teica ogrēnieši, kurus pietuvināja 20 gadīgais ukrainis Timofijs Marusijs. Bez iepriekšējā kārtā noraidītā Haralda Silagaiļa spēlējušie viesi punktu neizcīnīja.