"Riga" dublieri saņem pastiprinājumu un apspēlē "Ogre United"

Foto: osports.lv
Latvijas otrās spēcīgākās futbola līgas 24. kārtā “Riga-2” no Virslīgas čempiones titulu ieguvušās pirmās komandas saņēma Brajanu Penju, Emīlu Birku un Karlu Vasomu, kuri rīdziniekiem palīdzēja ar 2:1 (0:0) pārspēt “Ogre United”. Ogrēniešu labā vārtus guva Timofijs Marusijs. Pirmo vietu turnīra tabulā atguva “Riga Mariners”, izbraukumā atspēlējoties un ar 3:1 pārspējot smilteniešus.

Mežaparkā līdzvērtīgs cīniņš, bet iespējas labāk izmantoja “Riga” dublieri: neilgi pēc nospēlētas stundas galvaspilsētnieku bīstamu sitienu atvairīja 18 gadīgais vārtsargs Kristers Biščuhis, tomēr stūra sitiena izspēlē bumba tika nogādāta pie ugandieša Kabagambes Džonsona, kurš no vārtu priekšas panāca 1:0. Pēc 18 minūtēm viņš divkāršoja pārsvaru (devītā bumba astoņās spēlēs).

Vien pamatlaika izskaņā savu vārdu teica ogrēnieši, kurus pietuvināja 20 gadīgais ukrainis Timofijs Marusijs. Bez iepriekšējā kārtā noraidītā Haralda Silagaiļa spēlējušie viesi punktu neizcīnīja.

Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

