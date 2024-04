Rinalds Sirsniņš noslēgs basketbolista karjeru

Aiz muguras gara un bagāta karjera



Rinalds Sirsniņš ir ogrēnietis, dzimis 1985. gadā. Karjeras laikā pārstāvējis LBL klubus "ASK/Buki", "Barons/LMT", SK "Valmiera", BK "Jēkabpils", bet kopš 2017. gada pēdējās sešas sezonas aizvadījis dzimtās Ogres basketbola klubā. Savulaik uzspēlējis arī ārzemēs – Polijā, Igaunijā un Ukrainā. Latvijas izlases sastāvā Sirsniņš spēlējis visās jauniešu izlasēs, bet pieaugušo izlasē kopumā aizvadījis 13 spēļu. Kopā ar BK "Barons" Sirsniņš izcīnīja FIBA Eiropas Izaicinājuma kausu un divas reizes izcīnījis uzvaru LBL, bet BK "Jēkabpils" un BK "Ogre" sastāvā ieguvis bronzas medaļas. Pagājušajā sezonā Rinalds LBL spēlēs laukumā gan nedevās, bet pildīja ģenerālmenedžera pienākumus, aizvadot tikai vienu Latvijas kausa maču, kurā ar teicamu precizitāti (seši realizēti trīspunktu metieni) palīdzēja pieveikt Cēsu komandu.



Ogres pilsētas svētku laikā paredzētās arēnas «Ogre» atklāšanas laikā notiks īpašs basketbola mačs, kurā spēkiem mērosies Ogres un pārējās Latvijas sastādītās komandas, un tā kļūs par Rinalda Sirsniņa karjeras pēdējo spēli. Kā viņš pats sarunā atzīst, ir laiks mainīt prioritātes, un tagad viņš plāno koncentrēties tikai uz ģenerālmenedžera darbu, kuru jau iepriekšējā sezonā mazliet "apostījis". Tas palīdzējis šajā amatā iejusties arvien labāk un pārliecinošāk. Viņš arī atzīst, ka jaunās arēnas atklāšana būs liels notikums, kas varētu dot papildu grūdienu Ogres basketbola attīstībā. Arī ģenerālmenedžeris cer aizvadīt veiksmīgu sezonu: "Šis man kā spēlētājam būs jau septītais gads. Līdz šim komanda trenējās un spēlēja Ogres 1. vidusskolā. Protams, liels paldies viņiem par doto iespēju. Tur jau arī mums bija mājīgi un labi. Tomēr tagad ir sperts pamatīgs solis uz augšu, parādījušās jaunas iespējas. Ar nepacietību gaidām jauno sezonu."



Rinalds Sirsniņš ir ļoti pateicīgs Ogres novada pašvaldībai par komandai sniegto atbalstu. Viņš atzīst, ka mūsdienās profesionāla komanda bez pašvaldības vai valsts atbalsta diemžēl nav spējīga izdzīvot. Lai pierādītu sava kluba vērtību, tā vadība ir uzstādījusi noteiktus mērķus, kurus centīsies realizēt, lai varētu paveikt iecerēto.



Pamatuzdevums – medaļas Latvijā



Aicināts atklāt vismaz dažus no BK "Ogre" izvirzītajiem uzdevumiem, Rinalds Sirsniņš uzsver, ka pats galvenais ir parādīt Ogrē augstas kvalitātes basketbolu. «Jauna zāle, jauni mērķi. Arī mūsu komanda ir atjaunota. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, esam veikuši diezgan lielas izmaiņas un ar lielām cerībām raugāmies uz jauno sezonu. Beidzot arī Ogrē ir ļoti moderna sporta arēna, kurā komanda varēs ne tikai lieliski trenēties, bet arī aizvadīt spēles pie skatītāju pilnām tribīnēm un pilnā mērā izjust viņu atbalstu. Mēs vēlamies panākt, lai uz spēlēm būtu pilna zāle ar līdzjutējiem. Parasti ir tā – jo labāk komanda spēlē, jo vairāk skatītāju nāk. Tas viss ir saistīts. Cerams, ka būs liels atbalsts un arī Ogres novada iedzīvotājiem būs, ar ko lepoties.



Bez šaubām, LBL gribam būt medaļās. Tas ir mūsu pamatmērķis. Bet vēlamies parādīt labu spēli arī apvienotajā Latvijas – Igaunijas līgā. Tur sākotnējais uzdevums ir iekļūt labāko astotniekā, bet pēc tam jau skatīsimies – soli pa solim, no spēles uz spēli. Katrā mačā cīnīsimies par uzvaru. No savas puses varu apsolīt, ka puiši tiešām kapāsies par katru laukuma centimetru. Kā jau sportā mēdz būt, ir kāpumi un kritumi, uzvaras un zaudējumi, bet ir viena lieta, ko nevar atņemt, – tas ir cīņasspars un komandas vēlme spēlēt basketbolu. Žargona terminoloģijā runājot, to dēvē par apņēmību grauzt grīdu. Kad visiem acis deg un komanda kā vienota dūre iet kaulā pretiniekiem. Es domāju, ka no savas puses to varu apsolīt.»