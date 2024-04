Rinalds Sirsniņš: Visi spēki ģenerālmenedžera pienākumiem

Lai šo robu aizpildītu, «OVV» sazinājās ar BK «Ogre» ģenerālmenedžeri. Kā izrādījās, šis amats uzticēts pieredzējušajam saspēles vadītājam Rinaldam Sirsniņam, kurš vismaz sezonas pirmajā pusē laukumā nedošoties, bet savas kedas uz nagliņas arī nav kāris, jo Ogres jaunajā sporta hallē cer aizvadīt savu atvadu spēli.



– Rinald, kāds ir tavs amats basketbola klubā, ka par to, kā komanda gatavojas sezonai, jājautā tev? Un kā būs ar spēlēšanu?

– Šobrīd es esmu BK «Ogre» ģenerālmenedžeris. Sezonas sākumā laukumā es vēl noteikti nedošos, jo vēl joprojām dziedēju pavasarī iegūto traumu. Tagad man ir jauns amats, kas reizē ir arī jauna iespēja, tāpēc šobrīd visus savus spēkus veltu ģenerālmenedžera pienākumiem.



– Ko tādā gadījumā šobrīd dara iepriekšējais kluba ģenerālmenedžeris Jānis Laganovskis, kurš aizpagājušajā sezonā pat saņēma Latvijas Basketbola līgas balvu «Gada menedžeris»?

– Jānis uz kādu laiku paņēmis profesionālo pauzi no sporta. Ogres basketbola kluba jaunajā veidojumā viņa nebūs.



– Tad izšķirošajās spēlēs tu tomēr dosies laukumā?

– To mēs, protams, skatīsimies pēc situācijas – kā izvērtīsies sezona, kā komandai aizies, kā būs ar veselību. Tas ir tāds komplicēts jautājums, vai es spēlēšu un kad es spēlēšu. Ļoti ceru, ka savu atvadu spēli es aizvadīšu Ogres jaunajā hallē [BK «Ogre» jaunā halle top reizē ar jauno Ogres Valsts ģimnāzijas ēku Gunāra Astras ielā – aut.]. Katrā gadījumā, kā jau es vairākās intervijās esmu teicis, šī sezona manā basketbolista karjerā būs pēdējā.



– Kādas ir prognozes – kad jūs varēsiet sākt trenēties un spēlēt jaunajā hallē?

– Es ļoti ceru, ka tas notiks uz pavasara pusi. Es ceru, ka tas notiks kaut nelielu laika sprīdi pirms izslēgšanas spēlēm, lai komanda paspētu tur tikt iekšā un patrenēties, lai aprastu ar jaunajiem spēles apstākļiem. Arī mūsu kluba līdzjutējiem jaunā halle būtu kā papildu stimuls nākt un atbalstīt Ogres komandu.



– Vai jaunajā hallē skatītājiem būs vairāk vietu nekā Ogres 1. vidusskolā?

– Jā, tur noteikti būs vairāk vietu. Ja nemaldos, paredzētas 1500 sēdvietas, bet faktiski vietu būs pat vēl vairāk. Precīzi gan nevarēšu pateikt, neesmu tik ļoti šajā jautājumā iedziļinājies.



– Latvijas – Igaunijas Basketbola līgas kalendārs jau publicēts, zināms arī, ka BK «Ogre» savu pirmo spēli šosezon aizvadīs pretinieku laukumā, 1. oktobrī «Rimi» Olimpiskajā centrā Rīgā, spēkojoties ar Ukrainas klubu BC «Prometey». Tajā pašā laikā par Ogres komandas sastāvu informācijas nav nemaz tik daudz?

– Jā, ņemot vērā, ka pēc pagājušās sezonas bija vairāki nezināmie, treniņprocesa sākumā mūsu komanda vēl bija ne līdz galam nokomplektēta. Tagad ir skaidrs, ka par kādiem 70% komandas sastāvs tomēr saglabāts. Mūsu klubā atgriezušies Edgars Lasenbergs, Kārlis Apsītis, Didzis Mališevs un Dāvis Denafs. Joprojām mums ir aktuāla mūsu kluba filozofija par to, ka lielākajai daļai spēlētāju jābūt vietējiem – no Ogres novada. Šobrīd komandas sastāvā ir Kristaps Dārgais, Uģis Pinete, Rihards Zēbergs, Renārs Magone, Jānis Pozņaks, Markuss Lastiņš un Ralfs Tumaševs. No vietējiem jaunajiem basketbolistiem uz vietu sastāvā pretendē Ričards Atars. Klāt nācis Markuss Kudrjavcevs.



– Pēc šī sastāva izskatās, ka jums vēl nepieciešams kāds centra spēlētājs. Varbūt turpinās spēlēt Lauris Blaus?

– Nē, Blaua mūsu sastāvā nav, jo viņam pavasarī beidzās līgums ar BK «Ogre». Vismaz sezonas sākumā mūsu galvenais centra spēlētājs būs Kaspars Bērziņš, kurš pērn bija leģionāra gaitās Lietuvā. Ar Kasparu gan mums ir noruna, ka gadījumā, ja viņš no kāda cita kluba saņems tādu piedāvājumu, no kura nespēs atteikties, basketbolists varēs doties turp. Kā jau teicu, mūsu komandas komplektācija vēl nav pabeigta, mēs joprojām domājam, meklējam un skatāmies apkārt, kādi vēl spēlētāji ir pieejami. Gatavojoties sezonai, pie mums bija centra spēlētājs Dāvis Rozītis. Mums ar viņu bija noslēgts atvērtais līgums arī ar norunu, ka Dāvis var doties uz citu klubu, ja saņem labu piedāvājumu. Tas bija ļoti negaidīti gan mums, gan pašam Dāvim, bet basketbolista aģents atrada viņam darbu Spānijā.



– Ja tu tagad nespēlēsi, vai jums nav vajadzīgs arī kāds saspēles vadītājs?

– Zini, kā ir? Jaunajiem arī jādod iespēja. Tagad viss ir labi salicies, ka gan ogrēnietim Lastiņam, gan rīdziniekam Kudrjavcevam būs iespēja tikt laukumā un pierādīt sevi. Skatīsimies, bet, kā jau minēju, komandas selekcijas darbs turpinās. Skatīsimies pēc situācijas un pēc tā, kā mums veiksies. Es noteikti gribu, lai mūsu jaunie dabū savas spēles minūtes, lai tā pāreja no jauniešu basketbola uz pieaugušo viņiem notiktu šogad.



– Uz leģionāriem šosezon neskatīsieties?

– Arī tas būs pēc situācijas, skatoties, kāds būs piedāvājums un ko mēs varam atļauties. Mēs neesam kategoriski pateikuši, ka spēlēsim bez leģionāriem, tā ka, ļoti iespējams, kāds amerikānis vai citas valsts spēlētājs mums var arī pievienoties.



– Pārbaudes spēlē Zviedrijā jūsu sastāvā spēlēja Ernests Kalve?

– Ernests ir komandas sastāvā, tikai nevis kā spēlētājs, bet gan kā galvenā trenera Ulda Švēdes asistents. Tā pārbaudes spēle mums bija pret viņa bijušo klubu, kurā Ernests bija aizvadījis trīs vai četras sezonas. Mēs viņam devām iespēju mūsu komandas sastāvā noslēgt savu spēlētāja karjeru tajā sporta hallē vietējo skatītāju priekšā.



– Galvenajam trenerim Švēdem tagad būs divi asistenti?

– Artūrs Bērziņš ir viens no mūsu kluba treneriem, bet viņam tagad būs citi uzdevumi – jāorganizē individuālie treniņi ar jaunajiem basketbolistiem.



– Noteikti jāpajautā, kādi ir BK «Ogre» mērķi šosezon?

– Mūsu mērķis Latvijā ir tikt medaļās. Runājot par Latvijas – Igaunijas Basketbola līgu, mēs labi redzam, kā tur audzis līmenis. Igauņi šobrīd spēruši platu soli uz priekšu, turklāt šajā turnīrā piedalīsies arī Ukrainas grands BC «Prometey», kas ir turīgs klubs ar ļoti spēcīgu sastāvu un Čempionu līgas pieredzi. Domāju, ka ukraiņi būs galvenie pretendenti uz uzvaru šajā līgā. Mūsu galvenais uzdevums būs kvalificēties izslēgšanas spēlēm.



– Kamēr tu laukumā nedosies, cik kapteiņu būs «Ogrei»?

– Tagad kapteinis būs tikai viens – Kristaps Dārgais. Ja nu kādā spēlē viņš nepiedalīsies, domāsim, kas varētu būt viņa asistents.

Ritvars Raits, Ogres Vēstis Visiem