Svētdiena, 3. aprīlis, 2022 08:40

"Rubene" atspēlējas un uzvar Lielvārdē

"Rubene" atspēlējas un uzvar Lielvārdē
Svētdiena, 3. aprīlis, 2022 08:40

ELVI florbola līgas vīriešiem pusfināla sērijā vakar starp komandām "Rubene" (Kocēni) un "Lielvārde/Fat Pipe" pirmo reizi vadībā izvirzījušies kocēnieši (2:1), kas pēc pirmā periodā atradās iedzinējos ar 0:2, bet galarezultātā svinēja panākumu ar 3:2. Uzvaras vārtus guva Kocēnu komandas kapteinis Ingars Matisons.

Lielvārdes sporta centra līdzjutēju pārpildīto tribīņu priekšā sērijas trešās spēles rezultātu 9. minūtē ar patālu metienu atklāja mājinieku komandas kapteinis Mariss Giņko – 1:0. Jau nākamajā minūtē viņa komandas biedrs Dinārs Vaitaitis panāca 2:0. Grūti bija iedomāties, bet tas šajā mačā bija komandas "Lielvārde/Fat Pipe" pēdējais vārtu guvums.

Pēc pirmā periodā rezultāts bija tāds pats – 2:0, bet otrās trešdaļas pēdējās sekundēs pirmo golu "Rubenes" labā iemeta Jēkabs Keišs – 1:2. 49. minūtē tas pats Keišs izmantoja savas komandas skaitlisko vairākumu – 2:2. 53. minūtē Keiša piespēli golā pārvērta Ingars Matisons – 3:2. Kā vēlāk izrādījās, tie bija šajā mačā bija Kocēnu komandas uzvaras vārti, jo visi lielvārdiešu izmisīgie centieni atspēlēties bija nesekmīgi. "Rubene" uzvarēja ar 3:2, sērijā līdz vienas komandas četriem panākumiem pirmo reizi izvirzoties vadībā – 2:1.

Labākā spēlētāja balvu uzvarētāju rindās saņēma Jēkabs Keišs, kurš ar 3 (2+1) punktiem bija rezultatīvākais. 2 (1+1) rezultativitātes punkti Ingara Matisona kontā. Par labāko starp lielvārdiešiem atzina Marisu Giņko, kurš guva savas komandas pirmos vārtus. Sērijas ceturto spēli abas komandas aizvadīs jau šodien, 3. aprīlī, turpat Lielvārdē. Mača sākums pulksten 15.30.

