Šogad turnīrā piedalīsies 10 komandas (ULRE, Ikšķile, Ella auto, Monta, LOS OG3R, Suntaži, ISK Dīvas, Lielvārde, Ogres Milži, BSA), kuras cīnīsies par 2021./2022. sezonas čempiona titulu. Cīņas basketbola laukumā solās būt spraigas un, katra no komandām vēlēsies iegūt kāroto titulu.
Jaunās sezonas atklāšanas mačā tiksies komandas ULRE un Ikšķile (plkst.10:30), kam sekos spēle starp Lielvārdes un Ogres Milžu komandām (plkst.12:00), kā arī spēle starp BSA un Monta komandām (plkst. 13:30).
Atgādinājums skatītājiem, ka spēles drīkst apmeklēt tikai ar derīgu COVID-19 vakcinācijas sertifikātu vai pārslimošanas sertifikātu, ievērojot 2 m distanci un lietojot sejas aizsargmasku.
Tiekamies laukumā!
Informāciju sagatavoja Elvis Lapiņš, turnīra organizators