Ceturtdiena, 09.10.2025 21:55
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:55
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 17. novembris, 2021 13:01

Sākam jauno Ogres Novada Basketbola čempionāta sezonu!

Sākam jauno Ogres Novada Basketbola čempionāta sezonu!
Trešdiena, 17. novembris, 2021 13:01

Sākam jauno Ogres Novada Basketbola čempionāta sezonu!

Mums ir lieliskas ziņas visiem Ogres novada basketbolistiem un basketbola cienītājiem, jo gandrīz pēc divu sezonu pauzes, jau šajā nedēļas nogalē- svētdien 21.novembrī Ogres 1.vidusskolas sporta zālē startēs Ogres Novada Basketbola čempionāta (ONBČ) jaunā basketbola sezona.

Šogad turnīrā piedalīsies 10 komandas (ULRE, Ikšķile, Ella auto, Monta, LOS OG3R, Suntaži, ISK Dīvas, Lielvārde, Ogres Milži, BSA), kuras cīnīsies par 2021./2022. sezonas čempiona titulu. Cīņas basketbola laukumā solās būt spraigas un, katra no komandām vēlēsies iegūt kāroto titulu.

Jaunās sezonas atklāšanas mačā tiksies komandas ULRE un Ikšķile (plkst.10:30), kam sekos spēle starp Lielvārdes un Ogres Milžu komandām (plkst.12:00), kā arī spēle starp BSA un Monta komandām (plkst. 13:30).

Atgādinājums skatītājiem, ka spēles drīkst apmeklēt tikai ar derīgu COVID-19 vakcinācijas sertifikātu vai pārslimošanas sertifikātu, ievērojot 2 m distanci un lietojot sejas aizsargmasku.


Tiekamies laukumā!


Informāciju sagatavoja Elvis Lapiņš, turnīra organizators

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?