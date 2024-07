Sāksies Pasaules kausa posms simtlauciņu dambretē

Pasaules kausa posmā piedalīsies vairāk kā 100 dambretisti no Ukrainas, Nīderlandes, Latvijas, Lietuvas, Izraēlas, Igaunijas, Ķīnas, Polijas, Somijas un Francijas.

Vīriešu konkurencē Latviju pārstāvēs lielmeistari Guntis Valneris un Raimonds Vipulis. Sacensībās startēs arī pasaules čempions Jurijs Aņikejevs no Ukrainas un vairāki spēcīgākie Nīderlandes lielmeistari.

Savukārt sieviešu konkurencē piedalīsies pašreizējā pasaules čempione Viktorija Motričko no Ukrainas, Natālija Sadovska no Polijas un Lisa Sholtensa no Nīderlandes.

Sacensības norisināsies kopā sievietēm un vīriešiem saskaņā ar Pasaules Dambretes federācijas noteikumiem pēc Šveices sistēmas un nedēļas laikā tiks izspēlētas deviņas spēļu kārtas. Balvu fonds Pasaules kausa posmam "Rīga Open 2024" ir 6000 eiro.

Pasaules kausa posms Rīgā norisināsies līdz 6.jūlijam.