Valmieras Olimpiskajā centrā notikušās spēles pirmajā periodā fiksēts tikai viens vārtu guvums – 17. minūtē Markuss Eduards Pazāns vadībā ar 1:0 izvirzīja laukuma saimniekus. Otrās trešdaļas pirmo četru minūšu laikā divus vārtus pēc kārtas guva viesi – Aleksis Saļkovs un Raivo Kīsnics panāca vadību ar 2:1 jau Lielvārdes komandai. Pirms pēdējā perioda lielvārdiešiem joprojām bija viena punkta pārsvars, jo uz mājinieka Alekseja Jakovļeva golu ar to pašu atbildēja Aivis Kusiņš – 3:2. 44. minūtē lielvārdietis Jānis Plots savai komandai panāca jau divu vārtu pārsvaru – 4:2. Kristiska viesiem bija 49. minūte, kad viņiem nācās cīnīties skaitliskajā mazākumā, bet savu pārsvaru izmantoja valmierieši Ralfs Matīss Balodis un Georgs Māziņš, atjaunojot neizšķirtu – 4:4. Ar tādu rezultātu noslēdzās pamatlaiks, bet pagarinājuma 7. minūtē Ulda Dūniņa piespēli vārtu guvumā pārvērta Saļkovs, nodrošinot savai komandai “Lielvārde/Unihoc” uzvaru ar 5:4 un divus punktus turnīra tabulā. “FBK Valmiera” nācās samierināties ar vienu punktu.
Sestdiena, 1. novembris, 2025 10:01
Saļkova vārtu guvums nodrošina lielvārdiešiem divus punktus Valmierā
ELVI florbola līgā vīriešiem uzvaru papildlaikā un divus punktus turnīra tabulai izcīnījusi “Lielvārde/Unihoc”, kas pretinieku laukumā ar 5:4 pārspēja komandu “FBK Valmiera”. Izšķirošais gols Alekša Saļkova kontā.