Sestdiena, 01.11.2025 10:31
Ikars
Sestdiena, 01.11.2025 10:31
Ikars
Sestdiena, 1. novembris, 2025 10:01

Saļkova vārtu guvums nodrošina lielvārdiešiem divus punktus Valmierā

Osports.lv
Saļkova vārtu guvums nodrošina lielvārdiešiem divus punktus Valmierā
Foto: osports.lv
Sestdiena, 1. novembris, 2025 10:01

Saļkova vārtu guvums nodrošina lielvārdiešiem divus punktus Valmierā

Osports.lv

ELVI florbola līgā vīriešiem uzvaru papildlaikā un divus punktus turnīra tabulai izcīnījusi “Lielvārde/Unihoc”, kas pretinieku laukumā ar 5:4 pārspēja komandu “FBK Valmiera”. Izšķirošais gols Alekša Saļkova kontā.

Valmieras Olimpiskajā centrā notikušās spēles pirmajā periodā fiksēts tikai viens vārtu guvums – 17. minūtē Markuss Eduards Pazāns vadībā ar 1:0 izvirzīja laukuma saimniekus. Otrās trešdaļas pirmo četru minūšu laikā divus vārtus pēc kārtas guva viesi – Aleksis Saļkovs un Raivo Kīsnics panāca vadību ar 2:1 jau Lielvārdes komandai. Pirms pēdējā perioda lielvārdiešiem joprojām bija viena punkta pārsvars, jo uz mājinieka Alekseja Jakovļeva golu ar to pašu atbildēja Aivis Kusiņš – 3:2. 44. minūtē lielvārdietis Jānis Plots savai komandai panāca jau divu vārtu pārsvaru – 4:2. Kristiska viesiem bija 49. minūte, kad viņiem nācās cīnīties skaitliskajā mazākumā, bet savu pārsvaru izmantoja valmierieši Ralfs Matīss Balodis un Georgs Māziņš, atjaunojot neizšķirtu – 4:4. Ar tādu rezultātu noslēdzās pamatlaiks, bet pagarinājuma 7. minūtē Ulda Dūniņa piespēli vārtu guvumā pārvērta Saļkovs, nodrošinot savai komandai “Lielvārde/Unihoc” uzvaru ar 5:4 un divus punktus turnīra tabulā. “FBK Valmiera” nācās samierināties ar vienu punktu.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?