Santa jau bija pierādījusi savu varējumu un pieradinājusi savus līdzjutējus un Ogres novada iedzīvotājus ar allaž izcīnītām godalgotām vietām dažāda līmeņa mākslas vingrošanas sacensībās junioriem, jauniešiem un bērniem. Šoreiz bija kārta apliecināt savu varējumu pieaugušo konkurencē, kur pretī stājās visas labākās Latvijas mākslas vingrotājas. Sīvā cīņā Santa spēja pierādīt, ka ir viena no vadošajām vingrotājām valstī iegūstot otro vietu prestižajā daudzcīņas vērtējumā, kur tiek ņemtas vērā visas četras mākslas vingrošanas disciplīnas.
Līdz ar to Santa Stepulāne iekļūst arī Latvijas Olimpiskās vienības jaunatnes bronzas sastāvā, kas sniedz ne tikai finansiālu, bet arī medicīnisku un tehnisku atbalstu.
Santas trenere ir Ogres novada sporta centra mākslas vingrošanas trenere Tatjana Stepulāne.