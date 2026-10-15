"Sapņi piepildās!" 8 gadus vecais lielvārdietis Nils Valpēters gūst žilbinošus panākumus motokrosā

Sestdien, 10. oktobrī, Stendes mototrasē norisinājās "Stendes kausa” 4. posms. Neskatoties uz rudenīgajiem laikapstākļiem un dubļiem trasē, komanda bija pilnībā gatava cīņai. Kā atzīmē Paula, sākotnējais mērķis bija godam nosargāt savu pozīciju kopvērtējumā.
"Beigu beigās kāpt uz augstākā pakāpiena sezonas kopvērtējumā nebija ne Nila, ne mūsu sapnis, bet arī neizsapņotie sapņi piepildās un piepildījās tieši Stendē! Sacensību dienā 2. vieta, bet kopvērtējumā 1. vieta! Neticami! 2026. gada Stendes kausa MX50 vecākās grupas sezonas uzvarētājs! Dēls, Tu to esi nopelnījis!” gandarījumu neslēpj mamma.
Šī uzvara ir Nila līdz šim augstākais sasniegums motokrosā. Sezonas laikā jaunais sportists piedalās arī citos sacensību seriālos, kuros punktu ziņā regulāri atrodas tuvu goda pjedestālam, lai gan pašā labāko trijniekā iekļūt dažkārt nedaudz pietrūkst. Tomēr ģimene lepojas ar ikvienu startu, jo tās ir neaizvietojamas kopīgas atmiņas.
Motosports vairākās paaudzēs
Mīlestība pret tehnisko sportu Valpēteru ģimenē ir pārmantota. Savulaik Nila vectēvs Oskars Valpēters startēja skijoringā un "Zelta mopēda” sacensībās, savukārt mamma Paula Valpētere pati savulaik plūkusi laurus "Zelta mopēda” trasēs.
Ikdienā astoņgadīgais Nils tiek raksturots kā enerģisks, smaidīgs un nedaudz kautrīgs zēns, kurš fiziski ir gatavs startiem un motokrosu mīl tikpat ļoti kā savu otru aizraušanos – "Lego” konstruēšanu.
"Katrs treniņš un sacensību posms ir emociju karuselis, jābūt gataviem uz visu, jo ir gan labās, gan sliktās dienas. Mūsu galvenais noteikums ir nepadoties un cīnīties līdz finiša karogam. Pjedestāli nav mūsu galvenais mērķis, bet, ja tie ir, tad Nila mazie sapņi piepildās, un laime un prieks ir neaprakstāms. Jāprot priecāties arī par mazajām lietām — par labiem braucieniem, izpildītiem trenera uzdevumiem un to, ka finiša karogs sasniegts sveikam un veselam," uzsver Paula.
Panākumu pamatā ir ciešs ģimenes un komandas darbs. Tehniskās rūpes uzņēmies Nila tētis Kaspars, kurš motociklu katram treniņam un sacensībām sagatavo no A līdz Z, savukārt mammas pārziņā ir tīrs un sauss braucēja ekipējums. Treniņu procesā nozīmīgu atbalstu sniedz abi vecāki, bet lielu profesionālo ieguldījumu sportista izaugsmē dod treneris Gints Filipsons.
Jaunā braucēja treniņu procesam, sacensību gaitai un sezonas spilgtākajiem momentiem iespējams sekot līdzi arī sportista "Instagram” kontā.