Sarksņa sasniedz otro labāko rezultātu pasaules čempionātos MTB orientēšanās

Pasaules velo orientēšanās čempionāts pieaugušajiem un junioriem šogad norisinājās no 20. līdz 26. augustam Čehijas pilsētā Jičinā un tās apkārtnē. Sacensības sastāvēja no pieciem startiem – četriem individuālajām distancēm un stafetes, pārbaudot dalībniekus dažāda veida apvidos. Latviju šajā čempionātā pārstāvēja deviņi sportisti – Andris Sarksņa, Mārtiņš Linde, Atis Heinols pieaugušajiem, kā arī Ričards Bisenieks, Artūrs Strakšs, Mārtiņš Mežsargs, Annija Ošāne, Ramona Poreitere un Adele Balanasa junioros.





Čempionāts sākās ar ātru sprinta distanci pašā Jičinas centrā. Sprinta apvidus bija izaicinošs, pārbaudot dalībnieku uzmanību apvidū, kas arī redzams lielajā diskvalifikāciju skaitā par pārvietošanos ārpus ceļiem, kas nebija ierasts Baltijas sportistiem, kur pārvietošanās ārpus ceļiem reti tiek ierobežota. Vīru elites grupā lielisku rezultātu sprintā izdevās uzrādīt 20. vietu Eiropas čempionātā ieguvušajam Andrim Sarksņam (OK Ogre), izcīnot 14.vietu, kas ir otrais visu laiku augstākais rezultāts Pasaules velo orientēšanās čempionātos. Pirms gandrīz 20 gadiem Ants Grende vidējā distancē izcīnīja 12. vietu.





Jičinā sprintā savas čempionāta augstākās vietas ieņēma arī Eiropas čempionāta 19. vietas ieguvējs Mārtiņš Linde, bet 49. vietā vairāk nekā 80 dalībnieku vidū ieņēma Atis Heinols. Junioros no mūsējiem sprintā labākie bija Artūrs Strakšs (38. vieta) un Ramona Poreitere (18. vieta).





Nākamais čempionāta starts bija garajā distancē, pārbaudot sportistu izturību kalnainajā apvidū un plus 30 grādu karstumā. Vīru elitē distances garums pa optimālo ceļu bija 38,5 km ar 1170 kāpuma metriem. Šajā distancē svarīgi bija laicīgi izplānot variantus, ņemot vērā reljefu un taku kvalitāti, it īpaši garajos etapos. Sešdesmitniekā elitē iekļuva Andris Sarksņa (51. vieta) un Mārtiņš Linde (55. vieta). Savukārt junioriem 29. vieta Ričardam Biseniekam, bet juniores ierindojās viena aiz otras no 26. līdz 28. vietai, labākai esot Annijai Ošānei.





Trešais starts uzreiz nākamajā dienā pēc garās distances dalībniekus sagaidīja vidējā distancē. Lai gan finiša arēna saglabājās nemainīga, tika izmantots blakus esošais apvidus ar ievērojami citādāku apvidus specifiku. Šajā distancē ļoti liela uzmanība bija jāpievērš taku krustojumiem, lai gan daudzviet taku tīkls ir liels, taku krustojumi bieži vien bija praktiski neredzami, kā dēļ dalībniekiem nācās pievērst lielāku uzmanību tieši apvidus situācijai, apgrūtinot orientēšanos. Sarksņam nedaudz pietrūka līdz trīsdesmitniekam, iegūstot 33. vietu, kas ir labāk nekā pērn. Junioriem 42. vieta Ričardam Biseniekam, bet meitenes vēlreiz sarindojās viena aiz otra, šoreiz no 22. -24. vietai un kā pirmā no Latvijas šoreiz Poreitere.





Pēdējais individuālais starts pēc atpūtas dienas sekoja masu startā. Šī distance krasi atšķīrās no iepriekšējām dienām, jo tā bija salīdzinoši līdzena ar regulāru ceļu tīklu. Distance tika organizēta vairākos apļos, padarot aizraujošākas sacensības skatītājiem. Līdzenais apvidus un kopējais starts nodrošināja interesantu startu arī pašiem dalībniekiem, jo uzvarētāju ātrums šajā dienā sasniedza gandrīz 30 km/h, attiecīgi bija ļoti svarīgi nekļūdīties ne sekundi. Augstus rezultātus izdevās uzrādīt junioriem, kur meitenēm 12.vieta Annijai Ošānei un 13.vieta Mārtiņam Mežsargam.





Sacensību pēdējā dienā, čempionāts noslēdzās ar stafeti. Stafetē tika izmantots kalnains apvidus ar divām izteiktākām kalnu grēdām, kurās tieši pirms starta uzlijušais lietus bija pietiekams, lai mālainajā un sakņainajā apvidū nobraucienus padarītu ievērojami bīstamākus. Diemžēl, pārdurta riepa neļāva stafeti pabeigt vīru elites komandai, toties lielisku panākumu izdevās gūt W20 grupas juniorēm (Ramonai Poreiterei, Annijai Ošānei, Adelei Balanasai), izcīnot 6. vietu.





Junioru puiši (Mārtiņš Mežsargs, Artūrs Strakšs, Ričards Bisenieks) ierindojās 10. vietā.





Jāpiemin, ka 2024. gadā varēsim atbalstīt mūsu sportistus Pasaules velo orientēšanās kausa posmā, kurš nākamgad jūlijā notiks Latvijā, Smiltenē! Uz šo Pasaules kausa posmu vēl ir laiks gatavoties arī skrējējiem un slēpotājiem, lai kuplinātu dalību un Latvijas sportisku piedalīšanos.