Ceturtdiena, 30.10.2025 10:58
Adīna, Nadīna, Ulla
Ceturtdiena, 30.10.2025 10:58
Adīna, Nadīna, Ulla
Ceturtdiena, 30. oktobris, 2025 10:35

Sarunu vakars ar Nikiju Tēru – iedvesmojošs stāsts par mērķtiecību un drosmi

Ogres novada sporta centrs/ OgreNet
Sarunu vakars ar Nikiju Tēru – iedvesmojošs stāsts par mērķtiecību un drosmi
Foto: Ogres novada sporta centrs
Ceturtdiena, 30. oktobris, 2025 10:35

Sarunu vakars ar Nikiju Tēru – iedvesmojošs stāsts par mērķtiecību un drosmi

Ogres novada sporta centrs/ OgreNet

Ogres novada sporta centra sportistu pašpārvalde turpina organizēt sarunu vakarus ar iedvesmojošām personībām.
Patriotiskā mēneša ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti uz tikšanos ar Nikiju Tēru – Ogres novada sporta centra mākslas vingrošanas absolventi, kā arī Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas absolventi un labākā kadeta apbalvojuma ieguvēju.

Nikija ir spilgts piemērs tam, kā mērķtiecība un disciplīna palīdz īstenot ieceres. Skolas absolventi tiek raksturoti kā psiholoģiski noturīgi, fiziski sagatavoti un spējīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās – īpašības, kas noder gan sportā, gan dzīvē.

Kad? 11. novembrī
Cikos? Plkst. 16.30
Kur? Oveselības zāle, Skolas iela 12

Nāc un uzzini, kā Nikija nonāca līdz lēmumam izvēlēties mācības skolā, kas apvieno profesionālo vidējo izglītību ar militāro sagatavotību, un kādas vērtīgas pieredzes viņa guvusi šajā ceļā.

image?url=https%3A%2F%2Fs3.quickstack.lv%2Fonsc%2FNIKIJA%20T%C3%84RA%20sarunu%20vakars.png&w=1080&q=75

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?