Nikija ir spilgts piemērs tam, kā mērķtiecība un disciplīna palīdz īstenot ieceres. Skolas absolventi tiek raksturoti kā psiholoģiski noturīgi, fiziski sagatavoti un spējīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās – īpašības, kas noder gan sportā, gan dzīvē.
Kad? 11. novembrī
Cikos? Plkst. 16.30
Kur? Oveselības zāle, Skolas iela 12
Nāc un uzzini, kā Nikija nonāca līdz lēmumam izvēlēties mācības skolā, kas apvieno profesionālo vidējo izglītību ar militāro sagatavotību, un kādas vērtīgas pieredzes viņa guvusi šajā ceļā.