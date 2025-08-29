Piektdiena, 29.08.2025 22:38
Septembra beigās notiks skriešanas sacensības "Izskrien Ogri 2025"

Septembra beigās notiks skriešanas sacensības "Izskrien Ogri 2025"
Septembra beigās notiks skriešanas sacensības "Izskrien Ogri 2025"

28. septembrī notiks rudens lielākais skriešanas notikums Ogrē – “Izskrien Ogri 2025”. Skrējiens pulcēs gan pieredzējušus sportistus, gan mazos skrējējus, solot sportisku atmosfēru, azartu un lieliskas balvas!

Sacensību programma:

  • 09:00 – 11:30 – Dalībnieku ierašanās, numuru izņemšana, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās
  • 11:00 – Starts bērnu skrējieniem (500 m)
  • 12:00 – Starts 5 km un 10 km distancēm
  • ~13:20 – Apbalvošana

Liela dalībnieku skaita gadījumā bērnu skrējieni var tikt sadalīti vairākās grupās. Sacensības notiek ar kopējo startu.

Distances un dalībnieku grupas

Pieaugušajiem:

  • 10 km (Vīrieši V10, Sievietes S10) – trase ved pa Ogres ielām un Ogres upes krastmalu, pa dažāda seguma ceļiem (asfalts, bruģis, zeme) - 2 apļi.
  • 5 km (Vīrieši V5, Sievietes S5) – trase ved pa Ogres ielām un Ogres upes krastmalu, pa dažāda seguma ceļiem (asfalts, bruģis, zeme).

Bērniem:

  • Aptuveni 500 m distance (BZ500 – zēni, BM500 – meitenes, dzimuši 2014. gadā vai jaunāki).
    Jaunie skrējēji, kas dzimuši pēc 2014. gada, drīkst startēt arī garākās distancēs, ja vecāki vai aizbildņi uzņemas atbildību.

Vērtēšana un balvas

  • Pieaugušajiem grupās S5, S10, V5, V10 – apbalvo 1.–6. vietu ieguvējus ar medaļām un piemiņas balvām.
  • Bērniem grupās BZ500 un BM500 – apbalvo 1.–3. vietu ieguvējus ar medaļām un balvām.
  • Visi bērni, kas piedalās, finišā saņems gardumu no sacensību atbalstītājiem.
  • Sacensību noslēgumā – loterija ar balvām!

Rezultāti būs pieejami vietnē www.sportlat.lv.

Kā pieteikties?

