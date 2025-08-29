Septembra beigās notiks skriešanas sacensības "Izskrien Ogri 2025"

Sacensību programma:
- 09:00 – 11:30 – Dalībnieku ierašanās, numuru izņemšana, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās
- 11:00 – Starts bērnu skrējieniem (500 m)
- 12:00 – Starts 5 km un 10 km distancēm
- ~13:20 – Apbalvošana
Liela dalībnieku skaita gadījumā bērnu skrējieni var tikt sadalīti vairākās grupās. Sacensības notiek ar kopējo startu.
Distances un dalībnieku grupas
Pieaugušajiem:
- 10 km (Vīrieši V10, Sievietes S10) – trase ved pa Ogres ielām un Ogres upes krastmalu, pa dažāda seguma ceļiem (asfalts, bruģis, zeme) - 2 apļi.
- 5 km (Vīrieši V5, Sievietes S5) – trase ved pa Ogres ielām un Ogres upes krastmalu, pa dažāda seguma ceļiem (asfalts, bruģis, zeme).
Bērniem:
- Aptuveni 500 m distance (BZ500 – zēni, BM500 – meitenes, dzimuši 2014. gadā vai jaunāki).
Jaunie skrējēji, kas dzimuši pēc 2014. gada, drīkst startēt arī garākās distancēs, ja vecāki vai aizbildņi uzņemas atbildību.
Vērtēšana un balvas
- Pieaugušajiem grupās S5, S10, V5, V10 – apbalvo 1.–6. vietu ieguvējus ar medaļām un piemiņas balvām.
- Bērniem grupās BZ500 un BM500 – apbalvo 1.–3. vietu ieguvējus ar medaļām un balvām.
- Visi bērni, kas piedalās, finišā saņems gardumu no sacensību atbalstītājiem.
- Sacensību noslēgumā – loterija ar balvām!
Rezultāti būs pieejami vietnē www.sportlat.lv.
Kā pieteikties?
- Tiešsaistē: www.sportlat.lv