Septiņi ogrēnieši piedalīsies pasaules un Eiropas čempionātos Igaunijā
Orientēšanās kluba "Ogre" un Ogres novada sporta centra pārstāvji pošas starptautiskās ziemas orientēšanās sezonas kulminācijai - no 22. līdz 28.februārim Igaunijā, pilsētas Kāriku apkārtnē, tiks aizvadīts pasaules čempionāts pieaugušajiem un Eiropas čempionāts jauniešiem šajā sporta veidā.
Pateicoties orientēšanās sporta treneres Ivetas Holcmanes ilggadīgām pūlēm, Ogri Latvijas izlases sastāvā šajās augstākā līmeņa sacensībās pārstāvēs seši sportisti, kā arī treneris Nauris Neimanis. Raivo Kivlenieks, būdams ilggadējs Latvijas izlases līderis, pasaules čempionātā elites grupā startēs jau piekto reizi.