Orientēšanās kluba "Ogre" un Ogres novada sporta centra pārstāvji pošas starptautiskās ziemas orientēšanās sezonas kulminācijai - no 22. līdz 28.februārim Igaunijā, pilsētas Kāriku apkārtnē, tiks aizvadīts pasaules čempionāts pieaugušajiem un Eiropas čempionāts jauniešiem šajā sporta veidā.  
Pateicoties orientēšanās sporta treneres Ivetas Holcmanes ilggadīgām pūlēm, Ogri Latvijas izlases sastāvā šajās augstākā līmeņa sacensībās pārstāvēs seši sportisti, kā arī treneris Nauris Neimanis. Raivo Kivlenieks, būdams ilggadējs Latvijas izlases līderis, pasaules čempionātā elites grupā startēs jau piekto reizi.

Audris Odo Vītoliņš un Elīze Bremze lūkos pārspēt savu pagājušā gada iespēto un cīnīsies par medaļām Eiropas jauniešu čempionātā. Žozefīne Zavjalova, Renārs Grasis un Lūkass Siliņš ir gatavi debijai Latvijas izlases sastāvā Eiropas jauniešu čempionātā.
Treniņu apstākļi, pateicoties Latvijā sen neredzētai īstai ziemai, šosezon bijuši lieliski pašu mājās. Ogrēnieši veiksmīgi izcīnījuši sev vietas Latvijas valstsvienībā. Aizvadīts rekordskaits ziemas orientēšanās treniņu Latvijā, noslēpoti 1000 un vairāk kilometru. Sportistus sagaida aizraujoša sacensību nedēļa ar četriem startiem un trim Covid-19 testēšanas reizēm.
Vēlēsim mūsu orientieristiem veiksmi un sekosim līdzi viņu gaitām sacensību mājaslapā www.wsoc2021.peko.ee un Latvijas izlases sociālajos tīklos!
Informāciju sagatavoja: Nauris Neimans, orientēšanās treneris
