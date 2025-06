Septiņu vārtu spēlē “Valmiera” no kausa izcīņas izsit “Ogre United” futbolistus

Sestdienas spēļu cikls sākās ar pavisam agriem vārtiem duelī starp otrās līgas līdervienību “Valmieru” un vienu no Nākotnes līgas ambiciozākajām komandām “Ogre United”. Pēc bumbas izspēles no centa apļa valmierieši pārtvēra apaļo priekšmetu pretinieku laukuma pusē un izveidoja strauju uzbrukumu. No vārtu priekša Daniils Cepeļevs raidīja bumbu starp pretinieku vārtsargu un vārtu stabu, jau spēles 30. sekundē panākot 1:0 par labu Gata Kalniņa komandai. Pirmā puslaika turpinājumā rezultāts palika nemainīgs, bet vārtu birums nāca otrajās spēles 45 minūtēs.

Neilgi pirms spēlētas stundas atzīmes “Ogre United” burtiski atveda otro vārtu guvumu uz saviem vārtiem. Pēc centra aizsarga piespēles atpakaļ vārtsargam Endijam Pērkonam, ogrēniešu vārtu vīrs sabijās no pirmā presingu veicošā valmierieša un veica neapdomīgu piespēli. Bumba nonāca tieši kājās japānim Jusukem Omori, kurš straujā skrējienā devās pretī vārtiem un ar sitienu apakšējā stūrī panāca 2:0. Ogrēniešiem piecas minūtes pēc nonākšanas iedzinējos ar dieviem vārtiem izdevās veikt savu prettriecienu, kad komandas viesspēlētāju sadarbība noveda pie ukraiņa Vadima Maščenko precīzā sitiena.

Nepilnas 15 minūtes līdz spēles pamatlaika baigām Jāņa Daliņa stadionā rezultāts kļuva 3:1. Ogrēnieši pēc mājinieku spiediena nemācēja izsist bumbu no sava soda laukuma. Spēles apaļais priekšmets nonāca tieši pa spērienam ar svaigiem spēkiem laukumā nākušajam Nikam Savaļniekam, kurš savu izdevību secen nelaida. Tikai divas minūtes pēc Savaļnieka vārtiem, ogrēnieši spēja atgriezties pie vienu vārtu deficīta. No stūra sitiena bumbu Haralda Kalniņa sargātajā cietkosnī iemānīja Regnārs Skujiņš, bet jau nākamajā uzbrukumā “Ogre United” sakūra pirtiņu un ar jaudīgu sitienu ārpus soda laukuma izlīdzinājumu panāca Markuss Kalniņš – 3:3. Tad notika 80. minūtē un komandām atlika vēl desmit minūtes, lai izvairītos no pagarinājuma spēlēšanas.

“Ogre United” komandai bija izcila iespēja izraut uzvaru, bet pēc centrējuma uzbrucējam pietrūka nieka tiesa, lai aizsniegtos ar galvu līdz bumbai un gūtu iespējams uzvaras vārtus. Piepildījās frāze “neiesit tu, iesitīs tev”. Gaujmalieši sekojošajā uzbrukumā veica savu uzvaras triecienu. No labā flanga strauji uz centru aizgāja Ritvars Zauska, kurš ar spērienu labajā vārtu stūrī pārspēja Pērkonu un izrāva “Valmierai” uzvaru ar 4:3. Tādējādi “Valmiera” izsita no kausa izcīņas vienu no Pirmās līgas vadošajām vienībām.