Pēc Paf Latvijas – Igaunijas līgas FInal6 turnīra, kurā "Ogre" izcīnīja bronzu, komandā redzams pamatīgs sagurums. Pēc četru dienu laikā aizvadītām trijām spraigām spēlēm, sportisti bez brīvdienām atgriezās treniņu procesā. Pafbet LBL pirmo cīņu "Ogre" aizvadīja vien trīs dienas pēc saspringtās nedēļas nogales.
Sērijas pirmajā spēlē Ogrē, dominēja aizsardzība. Komandas kopumā guva vien 104 punktus, bet pie uzvaras tika ogrēnieši, pārspējot pretinieku ar 60:44. Sērijas otrajā spēlē, gados jaunie LU basketbolisti, pilnība izmantoja savas priekšrocības. Ar ātrām pārejām no aizsardzības uzbrukumā "studenti" pirmajā puslaikā neatstāja nekādas cerības viesu komandai. Dodoties puslaika pārtraukumā, komandas šķīra trīsdesmit punktu starpība. Pēc puslaika, "Ogre" spēja mainīt spēles gaitu. Agresīvā aizsardzība piespieda pretiniekus kūdīties, bet uzbrukumā bumba sāka atrast mērķi. "Ogre" trešajā ceturtdaļā atspēlēja desmit punktus. Vēl desmit punktus izdevās atspēlēt arī noslēdzošajā ceturtdaļā, taču ar to bija par maz, lai izglābtos no zaudējuma. Sērijas otrajā spēlē LU revanšējās ar rezultātu 82:70.
Otrdien, 20. aprīlī, komandas tiksies trešo reizi. Uzvarētājs nonāks soļa attālumā no kārotā pusfināla. Pusfinālam kvalificēsies komanda, kura iegūs trīs panākumus par pretinieku. Nākamajā kārtā sērijas uzvarētājus jau gaida regulāras sezonas otrā spēcīgākā komanda BK "Ventspils".
Sērijas ceturtā spēle notiks jau šo ceturtdien, 22. aprīlī, Rīgā. Ja uzvarētāja noskaidrošanai būs nepieciešama arī piektā spēle, tad to komandas aizvadīs sestdien, 24.aprīlī, Ogrē. Pafbet LBL pusfināls sāksies tieši pēc nedēļas, 26. aprīlī ar spēli Ventspilī.
"Ogres" un Latvijas Universitātes trešo spēli tiešraidē translēs kanāls Best4SportTV. Spēles sākums plkst. 19:00. Valstī noteikto ierobežojumu dēļ, spēles joprojām tiek aizvadītas bez skatītāju klātbūtnes zālē.
Informāciju sagatavoja Bk "Ogre"