# Kurzemniekiem šajā spēlē palīdzēt nevarēja traumu dziedējošais Kristaps Mediss, taču uz komandas soliņa parādījās jauns personāžs, kurš vēl komandas pieteikumā nav iekļauts - Nikolajs Zotovs, kuram pērn sezona LU rindās priekšlaicīgi noslēdzās savainojuma dēļ. "Ogrei" šajā mačā palīgos nebija Niks Jansons.
Sākumsastāvi:
Ventspils: Tomass, Ausējs, Ķilps, Sīpoliņš, Šeļakovs.
Ogre: Sirsniņš, Antrops, Zēbergs, Dārgais, Pozņaks.
# Rezultatīvi spēli iesāka Artūrs Ausējs, kurš pirmajās septiņās minūtēs individuāli guva desmit punktus, dodot "Ventspils" basketbolistiem vadību pār viesu vienību. Sagaidot pirmās ceturtdaļas izskaņu, Kurzemes komanda bija priekšā ar rezultātu 27:20.
# Cīņas otrajā nogrieznī "Ogre" netika galā ar ventspilnieku spiedienu uz groza apakšu. Vairākkārt rezultatīvi no groza tuvuma uzbruka Andrejs Šeļekovs, bet Guntis Sīpoliņš ar bumbas triecienu no augšas panāca mājiniekiem +11. Kristapa Ķilpa triecienam no augšas sekojot pussekundi pēc puslaika beigu signāla, pārtraukumā "Ventspils" devās ar apaļu desmit punktu pārsvaru - 45:35.
# Otrā puslaika sākumā divus trejačus grozā iešāva Jānis Antrops, taču īsta turpinājuma "Ogres" ofensīvai nebija. Aizsardzībā savu trešo bloku nopelnīja Deniss Krestiņins, kurš arī trešajā ceturksnī efektīvi satricināja groza konstrukciju ar danku, palīdzot ventiņiem pirms pēdējām desmit minūtēm būt priekšā ar 58:50.
# Noslēdzošajā desmitminūtē ogrēniešiem punkti krājās ļoti gausi, kas viesiem neļāva iesaistīties cīņā pār uzvaru. "Ventspils" visas spēles laikā tā arī ne brīdi neatradās iedzinējos, gūstot savu sezonas trešo panākumu ar rezultātu 77:57, kas vismaz līdz rītdienas pēcpusdienai ļauj ventspilniekiem sevi saukt par turnīra līdervienību. Tikmēr ogrēniešiem šis bija jau otrais pamatīgais zaudējums pēc kārtas.
# "Ventspils" rindās seši spēlētāji sasniedza divciparu skaitli gūto punktu annālēs. Pa 13 punktiem uzvarētāju rindās guva Artūrs Ausējs, Guntis Sīpoliņš un Linards Jaunzems. 11 punktus sakrāja Kristaps Ķilps un Andrejs Šeļakovs, centram tiekot arī pie "double-double" ar desmit izcīnītām bumbām. Savukārt desmit punktiņus savai vienībai ieskaitīja Denis Krestiņins, kurš izcēlās ar kopumā četriem bloķētiem metieniem.
# Ogrēniešiem pa 11 punktiem sakrāja Jānis Antrops un Rinalds Sirsniņš, kamēr komandas trīs leģionāru precizitāte no spēles bija visai pieticīga.
"Ventspils" - "Ogre" 77:57 (27:20, 18:15, 13:15, 19:7)
Ventspils: Ausējs 13 (7 rez.p.), Sīpoliņš 13, Jaunzems 13, Ķilps 11, Šeļakovs 11 (10 atl.b.), Krestiņins 10 (4 bloķ.m.), Tomass 4, Būmeisters 2, Šulcs.
Ogre: Sirsniņš 11, Antrops 11, Pinete 9, Reisons 8, Dārgais 6, Šeperds 5, Pozņaks 4, Poška 3, Zēbergs, Bērziņš.