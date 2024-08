Sestās "Vīru spēles"

“Vīru spēles” notiks jau piekto gadu un sesto reizi. Viens no festivāla mērķiem ir ikvienam atgādināt par cīņu pašam ar sevi – cīņu, kurā caur uzdrīkstēšanos un drosmi tiek pārvarētas bailes un negribēšana. “Vīru spēles” arī šogad pulcēs kuplu viesu skaitu, rūdītus sportistus no dažādām valstīm, kā arī tos drosmīgos, kuri pirmo reizi uzdrošināsies pieteikties kādā no disciplīnām.