Sestdien notiks pirmās spēles jaunās sezonas Baltijas Handbola līgā, un tajās piedalīsies arī trīs Latvijas komandas - Dobeles "Tenax", "Ogre" un Ludzas "Latgols".

Sestdien "Tenax" viesos spēlēs ar Rāsiku "Mistra", "Ogre" Kauņā ar "Granitas - Karys" un "Latgols" Alītā ar "Varsa - Stronglasa".

Šosezon Baltijas Handbola līgā startēs 12 komandas. Igaunijai būs piecas vienības - "Tapa", "Viljandi", Rāsiku "Mistra", "Kehra" un Pelvas "Serviti", Lietuvu pārstāvēs Alītas "Varsa - Stronglasa", Kauņas "Granitas - Karys", Viļņas "Šviesa" un "Vilnius", bet Latviju - iepriekšējās sezonas Latvijas čempione Dobeles "Tenax", "Ogre" un Ludzas "Latgols".

Spēļu tiešraides tiks nodrošinātas Baltijas Handbola līgas "Youtube" kanālā šeit:

Par iepriekšējās sezonas līgas uzvarētājiem kļuva Klaipēdas "Dragunas", kas finālā uzvarēja Viļņas "Švieša".

Latvijas komandas - Dobeles "Tenax", Rīgas "Celtnieks", "Ogre" un Ludzas "Latgols" - Covid-19 ierobežojumu dēļ bija spiestas pārtraukt dalību līgā.

