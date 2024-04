Sezonas nūjošanas pārgājiens noslēdzies

Sestdien, 15. oktobrī, Ogres Zilajos kalnos un Ogres pilsētas ielās norisinājās šā gada pēdējais, noslēdzošais, šā pārgājienu cikla posms. Par nūjošanas pārgājienu popularitāti liecina kaut vai fakts, ka vidēji katrā no pārgājieniem piedalās ap 50 dalībnieku, vecumā no 13 līdz 82 gadiem, turklāt daži maršrutu veica kopā ar savu četrkājaino draugu – suni. Kopumā nūjošanas pārgājienos šogad piedalījušies 250 cilvēku.

Par to, kāpēc nūjošanas pārgājieni ieguvuši tādu popularitāti, «OVV» uz sarunu aicināja Ogres novada Sporta centra Veselības veicināšanas nodaļas «Oveselība» veselības veicināšanas konsultanti Judīti Stāvus.



– Cik ilgi un kur šogad norisinājās pārgājienu cikls «Iepazīsti Ogres novadu!»?

– Nūjošanas pārgājienu cikls «Iepazīsti Ogres novadu!» šogad norisinājās jau septīto gadu. To, kā jau ierasts, atklājām aprīlī, atzīmējot Pasaules Veselības dienu, un noslēdzām oktobrī. Ik gadu šajā ciklā notiek pieci nūjošanas pārgājieni, bet šogad tādi bija seši – Suntažu, Jumpravas, Tomes un Ogresgala pagastā Ciemupē, kā arī Ikšķilē un Ogrē. Noslēdzošais nūjošanas pārgājiens notika Ogres Zilajos kalnos un Ogres pilsētā.



– Kas tos organizē un ar kādu mērķi?

– Nūjošanas pārgājienus organizē Ogres novada Sporta centra Veselības veicināšanas nodaļa «Oveselība», izmantojot Eiropas Sociālā fonda finansējumu, un ar Ogres novada pašvaldības atbalstu. Mērķis ir rosināt iedzīvotājus būt fiziski aktīviem un iepazīt Ogres novada skaistākās vietas.



– Kā tika izstrādāti maršruti, cik gari tie bija?

– Maršrutus izstrādājām sadarbībā ar Ogres Tūrisma informācijas centru. Nūjošanas pārgājienu garums bija septiņi līdz divpadsmit kilometru, bet bija arī pārgājieni, kur piedāvājām divus atšķirīga garuma maršrutus.



– Kāpēc vajadzētu nūjot? Ko tas cilvēkam dod?

– Vērojot nūjošanu no malas, šķiet, ka vienīgā īpatnība, kas to atšķir no pastaigas, ir nūjas, ko izmanto, lai atvieglotu iešanu. Patiesībā ir gluži pretēji – nūjas izmanto kā instrumentu, lai iesaistītu un nodarbinātu vairāk muskuļu grupu, nekā vienkārši ejot. Pretestības iespaidā tiek nodarbināta ķermeņa augšdaļas muskulatūra – plecu, krūšu, muguras. Šī ir nūjošanas galvenā atšķirība no iešanas. Ejot, ķermeņa augšdaļas muskuļi iesaistās minimāli, bet, pareizi nūjojot, nodarbinām ap 90 procentiem muskuļu.



– Vai var nopirkt nūjas un vienkārši doties un nūjot, vai tomēr būtu ieteicams sākt nūjot trenera uzraudzībā?

– Nūjošanas nūjas ir sporta inventārs, un to lietošanas tehniku iesaku apgūt ar treneri. Kad tā apgūta, var nūjot vienatnē vai kompānijā, bez trenera.



– Kas ir nepieciešams, lai varētu nūjot?

– Vēlēšanās un motivācija to darīt, ērts apģērbs, piemēroti apavi un savam augumam atbilstošas nūjošanas nūjas. Tās palīdzēs izvēlēties sporta veikalā vai treneris.



– Vai ir kādi gadījumi, kad cilvēkam tomēr nebūtu ieteicams nūjot?

– Nūjošana ir beztraumatiskākais sporta veids, ieteicams jebkuram, bet, protams, jāņem vērā sava pašsajūta un veselības stāvoklis.



– Ko jūs novēlētu tiem, kuri vēl tikai apsver – nūjot vai ne?

– Nepamēģināsi, neuzzināsi! Ir jāpamēģina, lai saprastu, vai nūjošana man der vai ne. Ja der, tad jādisciplinē sevi to darīt regulāri. Tas ir viens no veidiem, kā sākt rūpēties par savu fizisko veselību.

Jāpiebilst, ka nūjošanas pārgājienu ciklu «Iepazīsti Ogres novadu!» plānots organizēt arī nākamgad un nūjošanas nūjas «Oveselība» sarūpē ikvienam nūjotājam, kurš šo vajadzību norāda piesakoties. Tā ir iespēja izmēģināt šo sporta veidu, pirms sava inventāra iegādāšanās. Ik gadu nūjotāji, kuri piedalījušies visos organizētajos pasākumos, pārgājienu cikla noslēgumā saņēma veicināšanas balvas – nūjošanai ikdienā noderīgas lietas, kā arī «Fazer Latvija» sarūpētos gardumus.



Vairāk par «Oveselības» organizētajiem pasākumiem var uzzināt «Oveselības» mājaslapā www.oveselibaogre.lv.

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem