- Abas komandas tieši ar savstarpējo spēli iesāka sezonu, ogrēniešiem oktobra sākumā viesus no Igaunijas sagraujot ar rezultātu 107:84. Jāatzīmē gan, ka toreiz Raplas vienībai bija krietni novājināts sastāvs.
- Uzvarētāju sastāvā šodien ar 21 punktu rezultatīvākais bija Uģis Pinete, kamēr Sirsniņa rēķinā 19 punkti un sešas atlēkušās bumbas. Raplas komandā 19 punkti un desmit bumbas zem groziem amerikāņa Demadžeo Villija Viginska kontā. Raplas latviešu leģionārs Ričards Daniels Vanags iemeta sešus punktus (3/5 - 2p., 0/3 - 3p.), savāca piecas atlēkušās bumbas un iedeva četras rezultatīvas piespēles.
- Šodienas spēlē toni noteica pirmā ceturtdaļa, kurā mājinieki pēdējo četrarpus minūšu laikā veica 13 punktu izrāvienu, no 14:9 nostiprinot vadību līdz 27:9. Turpinājumā Rapla pārsvaru pieaudzēja pat līdz 25 punktu apmēram (42:17), tomēr puslaika izskaņā iniciatīvu pārņēma "Ogre", ar 16:3 izrāvienu pietuvojoties līdz salīdzinoši cerīgākajam 39:49.
- Pēc puslaiku pārtraukuma ogrēniešiem gan neizdevās atgūt uzņemto tempu, Raplai priekšgalā pastāvīgi noturoties salīdzinoši droši. Šāda tendence turpinājās līdz pat pamatlaika pēdējām trijām minūtēm, kad "Ogre" uzsāka savu pēdējo ofensīvu.
- Vairāk nekā divas minūtes pēc kārtas pie rezultāta 73:66 Raplas labā komandām neizdevās gūt punktus. Ieilgušo klusumu iespaidīgi pārtrauca ogrēniešu veterāns Sirsniņš, kurš minūtes laikā realizēja divus trejačus un divus soda metienus, pirmoreiz šodien "Ogrei" izvirzoties priekšgalā - 74:73. Pēcāk Sirsniņš no tālienes meta vēlreiz, bet neprecīzi, Rapla atguva vadību (75:74), savukārt Kristaps Dārgais ar vienu realizētu soda metienu atguva līdzsvaru (75:75). Pamatlaika pēdējās sekundēs Raplas komandā divus svarīgus uzbrukumus izšķērdēja amerikānis Džarons Mārtins.
- Nervozi ritošā papildlaikā "Ogres" sastāvā vēlreiz uzspīdēja Sirsniņš, kurš 40 sekundes līdz beigām ar trejaci panāca 86:86, savukārt pēdējā sekundē ar precīzu caurgājienu ļāva gavilēt ogrēniešiem - 88:86. Jāmin, ka dažas minūtes pirms tam "Ogres" basketbolisti vienā uzbrukumā netrāpīja četrus metienus pēc kārtas.