Iepriekšējā sezonā 36 gadus vecais Sirsniņš laukumā devās 28 Latvijas - Igaunijas Basketbola līgas spēlēs, izceļoties ar vidēji 10,1 punktu, 5,2 rezultatīvām piespēlēm un 1,2 pārtvertām bumbām.
Tikmēr Latvijas Basketbola līgas (LBL) izslēgšanas turnīrā viņš septiņos mačos guva caurmērā 7,1 punktu un atdeva 3,4 rezultatīvas piespēles.
Sirsniņš Ogres komandu pārstāvēs piekto sezonu pēc kārtas, bet pirms tam viņš tikpat ilgu laiku spēlēja Jēkabpils vienībā. Latvijā Sirsniņš pārstāvējis arī "Skonto", "ASK Rīga", ASK/"Buki", "Barons" un "Valmieras" klubus, bet ārzemēs viņš spēlējis Polijas vienībās Vloclavekas "Anwil" un Gdaņskas "Starogard", kā arī Ukrainas komandā "Mykolaiv".
"Ogre" aizvadītajā sezonā izcīnīja bronzu Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā. Arī Latvijas Basketbola līgā ogrēnieši sasniedza bronzas sēriju, kas gan Covid-19 dēļ tika pārtraukta.