Ceturtdiena, 09.10.2025 21:24
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:24
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 9. augusts, 2021 07:41

Sirsniņš arī nākamajā sezonā pārstāvēs "Ogri"

Leta
Sirsniņš arī nākamajā sezonā pārstāvēs "Ogri"
Pirmdiena, 9. augusts, 2021 07:41

Sirsniņš arī nākamajā sezonā pārstāvēs "Ogri"

Leta

Pieredzējušais latviešu saspēles vadītājs Rinalds Sirsniņš arī nākamajā sezonā pārstāvēs Latvijas basketbola klubu "Ogre", ziņo vienība.

Iepriekšējā sezonā 36 gadus vecais Sirsniņš laukumā devās 28 Latvijas - Igaunijas Basketbola līgas spēlēs, izceļoties ar vidēji 10,1 punktu, 5,2 rezultatīvām piespēlēm un 1,2 pārtvertām bumbām.

Tikmēr Latvijas Basketbola līgas (LBL) izslēgšanas turnīrā viņš septiņos mačos guva caurmērā 7,1 punktu un atdeva 3,4 rezultatīvas piespēles.

Sirsniņš Ogres komandu pārstāvēs piekto sezonu pēc kārtas, bet pirms tam viņš tikpat ilgu laiku spēlēja Jēkabpils vienībā. Latvijā Sirsniņš pārstāvējis arī "Skonto", "ASK Rīga", ASK/"Buki", "Barons" un "Valmieras" klubus, bet ārzemēs viņš spēlējis Polijas vienībās Vloclavekas "Anwil" un Gdaņskas "Starogard", kā arī Ukrainas komandā "Mykolaiv".

"Ogre" aizvadītajā sezonā izcīnīja bronzu Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā. Arī Latvijas Basketbola līgā ogrēnieši sasniedza bronzas sēriju, kas gan Covid-19 dēļ tika pārtraukta.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?