Ceturtdien svarīgu uzvaru Latvijas-Igaunijas "Final6" ceturtdaļfinālā ar 77:68 pār "Parnu Sadam" komandu izcīnīja BK "Ogre". Rezultatīvākais uzvarētājiem ar 16 punktiem bija Andrē Vokers, kam 15 pievienoja Rinalds Sirsniņš, bet 14 Kristaps Dārgais. Svarīgos brīžos vairākus tālmetienus realizēja Rihards Kuksiks, kurš maču noslēdza ar 11 punktiem.
"Ir liels gandarījums. Pēdējā laikā traumu dēļ buksējām un nevarējām parādīt savu labāko spēli. Šāda uzvara palīdzēs arī psiholoģiski, jo būs pārliecība, ka mēs varam. Zinājām, ka Pērnava ir laba komanda ar lieliem mērķiem nākotnē. Bija īsts "play-off" basketbols, kas varbūt skatītājiem nav simpātisks. Bija cīņa par katru centimetru, katru bumbu ar asumiem un asinīm. Esmu ļoti priecīgs par mūsu parādīto sniegumu un gatavosimies nākamajai spēlei," uzvaru vērtēja viens no "Ogres" kapteiņiem Rinalds Sirsniņš.
Viens no Ogres līderiem atklāja, ka bijuši uzdevumi, kuriem pirms spēles vienība gatavojusies: "Īpaši vajadzēja pieskatīt 21. numuru (Edons Makshumi - T.M.), kurš ir komandas motors un caur kuru notiek visa spēle. Bija jāpieskata arī latviešus. Ļoti bīstama komanda, kurai visi spēlētāji var realizēt metienus. Mums to vajadzēja ierobežot, un, kā liecina rezultāts, aizsardzībā paveicām labu darbu."
Sestdien plkst. 17:00 "Ogre" par iekļūšanu finālā spēkosies pret "VEF Rīga", kuru vienu reizi sezonā jau uzvarējusi. To uzsver arī ogrēniešu saspēles vadītājs: "Vienu reizi sezonā esam viņus uzvarējuši, kāpēc lai to neizdarītu vēlreiz vienā spēlē. Tā nav sērija, bet gan viens mačs, kurā var notikt jebkas."