Otrdiena, 17. februāris, 2026 16:13

SK "Rembate" izcīna 1. vietu Latvijas Kausa pirmajā posmā spiešanā guļus

ogresnovads.lv
SK “Rembate” izcīna 1. vietu Latvijas Kausa pirmajā posmā spiešanā guļus
Foto: Ogres novads
Otrdiena, 17. februāris, 2026 16:13

SK “Rembate” izcīna 1. vietu Latvijas Kausa pirmajā posmā spiešanā guļus

ogresnovads.lv

14.februārī Gulbenē norisinājās Latvijas Kausa pirmais posms – Vidzemes reģiona sacensības, kurās pulcējās 100 sportisti no 21 komandas. Sacensībās startēja spēcīgākie atlēti no dažādiem Latvijas reģioniem, demonstrējot augstu meistarību, izturību un īstu cīņassparu. Pirmais posms apliecināja, ka jaunā sezona būs aizraujoša un bagāta ar spraigām cīņām par godalgotām vietām.

Sacensībās piedalījās arī SK “Rembate” sportisti, demonstrējot lielisku sniegumu un komandas garu. Ļoti sīvā konkurencē SK “Rembate” izcīnīja 1. vietu komandu kopvērtējumā, aiz sevis atstājot 2. vietā Aizkraukles komandu un 3. vietā Rēzeknes komandu.

Absolūti labāko sieviešu konkurencē 3. vietu izcīnīja Aleksandra Kļeščenkova, senioru kategorijā 1. vietu ieguva Sergejs Cviguns.

SK “Rembate” sasniegumi:

SIEVIETES

57 kg

1.vieta Aleksandra Kļeščenkova - 62,5 kg

63 kg

1.vieta Elīna Lapiņa - 65 kg

JAUNIEŠI

53 kg

1.vieta Rihards Cviguns - 70 kg

74 kg

6.vieta Edgars Štelmahers - 70 kg

105 kg

1.vieta Valters Vuškāns - 140 kg

JUNIORI

66 kg

3.vieta Karmīns Daniels Giterndorfs - 85 kg

74 kg

1.vieta Lauris Bašens - 122,5 kg

2.vieta Mariuss Hillermanis - 120 kg

93 kg

1.vieta Ēriks Valdis Patalujevs - 150 kg

VĪRI

66 kg

1.vieta Armands Riža - 135 kg

SENIORI 1

74 kg

1.vieta Sergejs Cviguns - 155 kg

83 kg

2.vieta Kārlis Patalujevs - 107,5 kg

120+ kg

1.vieta Ilmārs Grigalis - 200 kg

SENIORI 3

120 kg

1.vieta Aivars Gailītis - 130 kg

2.vieta Voldemārs Madalāns - 100 kg

120+ kg

2.vieta Valdis Brinks - 90 kg

