Sacensībās piedalījās arī SK “Rembate” sportisti, demonstrējot lielisku sniegumu un komandas garu. Ļoti sīvā konkurencē SK “Rembate” izcīnīja 1. vietu komandu kopvērtējumā, aiz sevis atstājot 2. vietā Aizkraukles komandu un 3. vietā Rēzeknes komandu.
Absolūti labāko sieviešu konkurencē 3. vietu izcīnīja Aleksandra Kļeščenkova, senioru kategorijā 1. vietu ieguva Sergejs Cviguns.
SK “Rembate” sasniegumi:
SIEVIETES
57 kg
1.vieta Aleksandra Kļeščenkova - 62,5 kg
63 kg
1.vieta Elīna Lapiņa - 65 kg
JAUNIEŠI
53 kg
1.vieta Rihards Cviguns - 70 kg
74 kg
6.vieta Edgars Štelmahers - 70 kg
105 kg
1.vieta Valters Vuškāns - 140 kg
JUNIORI
66 kg
3.vieta Karmīns Daniels Giterndorfs - 85 kg
74 kg
1.vieta Lauris Bašens - 122,5 kg
2.vieta Mariuss Hillermanis - 120 kg
93 kg
1.vieta Ēriks Valdis Patalujevs - 150 kg
VĪRI
66 kg
1.vieta Armands Riža - 135 kg
SENIORI 1
74 kg
1.vieta Sergejs Cviguns - 155 kg
83 kg
2.vieta Kārlis Patalujevs - 107,5 kg
120+ kg
1.vieta Ilmārs Grigalis - 200 kg
SENIORI 3
120 kg
1.vieta Aivars Gailītis - 130 kg
2.vieta Voldemārs Madalāns - 100 kg
120+ kg
2.vieta Valdis Brinks - 90 kg