Ceturtdiena, 5. marts, 2026 08:34

"SK Rembate" izcīna pirmo vietu arī Jūrmalā

A. Gailītis, komandas vadītājs
“SK Rembate” izcīna pirmo vietu arī Jūrmalā
Foto: Ogres novads
Ceturtdiena, 5. marts, 2026 08:34

“SK Rembate” izcīna pirmo vietu arī Jūrmalā

A. Gailītis, komandas vadītājs

8. februārī Jūrmalā notika šīs sezonas otrais Latvijas Kausa posms svaru stieņa spiešanā guļus uz atkārtojumu skaitu, kas reizē bija Jūrmalas čempionāts. Sacensībās piedalījās 83 sportisti, kuri pārstāvēja 13 komandas. Tāpat kā sezonas atklāšanas sacensībās, arī šoreiz komandu vērtējumā uzvaru izcīnīja “SK Rembate”, nostiprinoties kopvērtējuma līderpozīcijā.

Otrajā vietā ierindojās Bauska, bet trešie – SK Dandijs.

Individuālie sasniegumi

Sieviešu konkurencē:
1. vieta – Aleksandra Kleščenkova
2. vieta – Ineta Zilberga

Seniori 1:
1. vieta – Sergejs Cviguns

Seniori 2:
2. vieta – Pēteris Līcis

Seniori 3:
2. vieta – Jānis Lapels
3. vieta – Aivars Gailītis

Jaunieši:
1. vieta – Rihards Cviguns

Juniori:
1. vieta – Mariuss Hillermanis
2. vieta – Ēriks Valdis Patalujevs

Īpaša pateicība mūsu SK Rembate sportistiem par izcilo sniegumu, neatlaidību un cīņassparu! Jūsu ieguldītais darbs, disciplīna un komandas gars ir mūsu spēks un lepnums.

Lepojamies un turpinām ceļu uz nākamajiem panākumiem!

Komandas sasniegumi

Sievietes

57 kg
1. vieta Aleksandra Kļeščenkova – uz stieņa 27 kg – 116 reizes

63 kg
1. vieta Ineta Zīberga – uz stieņa 30 kg – 90 reizes

SENIORI 1

83 kg
1. vieta Sergejs Cviguns – uz stieņa 73 kg – 46 reizes
4. vieta Kārlis Patalujevs – uz stieņa 80 kg – 12 reizes

105+ kg
4. vieta Ilmārs Grigalis – uz stieņa 142 kg – 14 reizes

SENIORI 2

74 kg
1. vieta Pēteris Līcis – uz stieņa 74 kg – 19 reizes

SENIORI 3

105 kg
1. vieta Jānis Lapelis – uz stieņa 92 kg – 10 reizes

105+ kg
1. vieta Aivars Gailītis – 112 kg – 9 reizes

JAUNIEŠI

66 kg
1. vieta Rihards Cviguns – uz stieņa 47 kg – 24 reizes

74 kg
5. vieta Edgars Štelmahers – uz stieņa 71 kg – 13 reizes

83+ kg
1. vieta Valters Vuškāns – uz stieņa 106 kg 16 reizes

JUNIORI

74 kg
1. vieta Mariuss Hillermanis – uz stieņa 72 kg – 27 reizes
2. vieta Karmīns Daniels Gitendorfs – uz stieņa 66 kg – 17 reizes
3. vieta Lauris Bašens – uz stieņa 74 kg – 15 reizes

105 kg
1. vieta Ēriks Valdis Patalujevs – uz stieņa 92 kg – 22 reizes

