Otrajā vietā ierindojās Bauska, bet trešie – SK Dandijs.
Individuālie sasniegumi
Sieviešu konkurencē:
1. vieta – Aleksandra Kleščenkova
2. vieta – Ineta Zilberga
Seniori 1:
1. vieta – Sergejs Cviguns
Seniori 2:
2. vieta – Pēteris Līcis
Seniori 3:
2. vieta – Jānis Lapels
3. vieta – Aivars Gailītis
Jaunieši:
1. vieta – Rihards Cviguns
Juniori:
1. vieta – Mariuss Hillermanis
2. vieta – Ēriks Valdis Patalujevs
Īpaša pateicība mūsu SK Rembate sportistiem par izcilo sniegumu, neatlaidību un cīņassparu! Jūsu ieguldītais darbs, disciplīna un komandas gars ir mūsu spēks un lepnums.
Lepojamies un turpinām ceļu uz nākamajiem panākumiem!
Komandas sasniegumi
Sievietes
57 kg
1. vieta Aleksandra Kļeščenkova – uz stieņa 27 kg – 116 reizes
63 kg
1. vieta Ineta Zīberga – uz stieņa 30 kg – 90 reizes
SENIORI 1
83 kg
1. vieta Sergejs Cviguns – uz stieņa 73 kg – 46 reizes
4. vieta Kārlis Patalujevs – uz stieņa 80 kg – 12 reizes
105+ kg
4. vieta Ilmārs Grigalis – uz stieņa 142 kg – 14 reizes
SENIORI 2
74 kg
1. vieta Pēteris Līcis – uz stieņa 74 kg – 19 reizes
SENIORI 3
105 kg
1. vieta Jānis Lapelis – uz stieņa 92 kg – 10 reizes
105+ kg
1. vieta Aivars Gailītis – 112 kg – 9 reizes
JAUNIEŠI
66 kg
1. vieta Rihards Cviguns – uz stieņa 47 kg – 24 reizes
74 kg
5. vieta Edgars Štelmahers – uz stieņa 71 kg – 13 reizes
83+ kg
1. vieta Valters Vuškāns – uz stieņa 106 kg 16 reizes
JUNIORI
74 kg
1. vieta Mariuss Hillermanis – uz stieņa 72 kg – 27 reizes
2. vieta Karmīns Daniels Gitendorfs – uz stieņa 66 kg – 17 reizes
3. vieta Lauris Bašens – uz stieņa 74 kg – 15 reizes
105 kg
1. vieta Ēriks Valdis Patalujevs – uz stieņa 92 kg – 22 reizes