SK “Rembate” sportistus vieno spēks, draudzība un vēlme sasniegt aizvien augstākus rezultātus — katrs dalībnieks devis savu ieguldījumu kopīgajā panākumā!
8. novembrī Lēdurgā norisinājās šī gada noslēdzošās sacensības, kurās SK “Rembate” izcīnīja pārliecinošu uzvaru, aiz sevis atstājot Jēkabpils SC un Valmieras SP. Sacensībās piedalījās 91 sportists no 12 komandām, apliecinot augsto konkurences līmeni un Latvijas sportistu spēku.
Noslēdzoties visiem Latvijas kausa posmiem, rembatieši godam ierindojās 1. vietā un pelnīti ieguva titulu — Latvijas stiprākā komanda!
"Sirsnīga pateicība sportistiem par ieguldīto darbu un neatlaidību, līdzjutējiem par atbalstu visa gada garumā. Šī uzvara ir kopīgs sasniegums, kas iedvesmo turpināt augt un tiekties uz jauniem mērķiem," norāda komandas vadītājs Aivars Gailītis.
Lepnums par SK “Rembate”! Ar kopīgiem spēkiem — uz jauniem panākumiem!
SK "Rembate" sasniegumi:
SIEVIETES
52 kg
3.vieta Marta Zandberga - 25 kg - 18 reizes
SENIORI 1
83 kg
1.vieta Sergejs Cviguns - 74 kg - 41 reize
2.vieta Kārlis Patalujevs - 81 kg - 12 reizes
93 kg
2.vieta Ainārs Skangalis - 86 kg - 18 reizes
105+ kg
4.vieta Ilmārs Grigalis - 141 kg - 13 reizes
SENIORI 2
74 kg
1.vieta Pēteris Līcis - 72 kg - 21 reizi
105 kg
2.vieta Alvils Nelsons - 85 kg - 21 reizi
SENIORI 3
83 kg
3.vieta Genādijs Gucāns - 79 kg - 11 reizes
4.vieta Ilmārs Laksa - 68 kg - 7 reizes
105 kg
2.vieta Jānis Lapels - 92 kg - 9 reizes
105+ kg
1.vieta Aivars Gailītis - 112 kg - 12 reizes
2.vieta Jānis Babris - 105 kg - 12 reizes
JAUNIEŠI
1.vieta Rihards Cviguns - 47 kg - 24 reizes
2.vieta Raivo Zandbergs - 64 kg - 14 reizes
74 kg
2.vieta Karmīns Daniels Gitendorfs - 67 kg - 18 reizes
JUNIORI
74 kg
1.vieta Mariuss Hillermanis - 72 kg - 23 reizes
93 kg
1.vieta Ēriks Valdis Patalujevs - 93 kg - 21 reizi
VĪRI
66 kg
1.vieta Kristaps Zaube - 65 kg - 28 reizes
74 kg
2.vieta Armands Riža - 66 kg - 32 reizes
93 kg
2.vieta Ervīns Zods - 84 kg - 27 reizes
1.vieta Ervīns Torsters - 94 kg - 23 reizes