SK “Rembate” — stiprākā komanda Latvijā!

SK “Rembate” — stiprākā komanda Latvijā!
Foto: SK “Rembate”
Sporta kluba “Rembate” komanda šoruden atkal apliecināja savu spēku, vienotību un augsto meistarību, izcīnot uzvaru Latvijas kausa kopvērtējumā! Šis panākums ir apliecinājums sportistu neatlaidībai, mērķtiecībai un kopīgajam darbam visa gada garumā.

SK “Rembate” sportistus vieno spēks, draudzība un vēlme sasniegt aizvien augstākus rezultātus — katrs dalībnieks devis savu ieguldījumu kopīgajā panākumā!

8. novembrī Lēdurgā norisinājās šī gada noslēdzošās sacensības, kurās SK “Rembate” izcīnīja pārliecinošu uzvaru, aiz sevis atstājot Jēkabpils SC un Valmieras SP. Sacensībās piedalījās 91 sportists no 12 komandām, apliecinot augsto konkurences līmeni un Latvijas sportistu spēku.

Noslēdzoties visiem Latvijas kausa posmiem, rembatieši godam ierindojās 1. vietā un pelnīti ieguva titulu — Latvijas stiprākā komanda!

"Sirsnīga pateicība sportistiem par ieguldīto darbu un neatlaidību, līdzjutējiem par atbalstu visa gada garumā. Šī uzvara ir kopīgs sasniegums, kas iedvesmo turpināt augt un tiekties uz jauniem mērķiem," norāda komandas vadītājs Aivars Gailītis.

Lepnums par SK “Rembate”! Ar kopīgiem spēkiem — uz jauniem panākumiem!

SK "Rembate" sasniegumi:

SIEVIETES

52 kg
3.vieta Marta Zandberga - 25 kg - 18 reizes

SENIORI 1

83 kg
1.vieta Sergejs Cviguns - 74 kg - 41 reize
2.vieta Kārlis Patalujevs - 81 kg - 12 reizes

93 kg
2.vieta Ainārs Skangalis - 86 kg - 18 reizes

105+ kg
4.vieta Ilmārs Grigalis - 141 kg - 13 reizes

SENIORI 2

74 kg
1.vieta Pēteris Līcis - 72 kg - 21 reizi

105 kg
2.vieta Alvils Nelsons - 85 kg - 21 reizi

SENIORI 3

83 kg
3.vieta Genādijs Gucāns - 79 kg - 11 reizes
4.vieta Ilmārs Laksa - 68 kg - 7 reizes

105 kg
2.vieta Jānis Lapels - 92 kg - 9 reizes

105+ kg
1.vieta Aivars Gailītis - 112 kg - 12 reizes
2.vieta Jānis Babris - 105 kg - 12 reizes

JAUNIEŠI

1.vieta Rihards Cviguns - 47 kg - 24 reizes
2.vieta Raivo Zandbergs - 64 kg - 14 reizes

74 kg
2.vieta Karmīns Daniels Gitendorfs - 67 kg - 18 reizes

JUNIORI

74 kg
1.vieta Mariuss Hillermanis - 72 kg - 23 reizes

93 kg
1.vieta Ēriks Valdis Patalujevs - 93 kg - 21 reizi

VĪRI

66 kg
1.vieta Kristaps Zaube - 65 kg - 28 reizes

74 kg
2.vieta Armands Riža - 66 kg - 32 reizes

93 kg
2.vieta Ervīns Zods - 84 kg - 27 reizes
1.vieta Ervīns Torsters - 94 kg - 23 reizes

