Otrdiena, 28.10.2025 17:55
Antoņina, Ņina, Ninona, Oksana
Otrdiena, 28.10.2025 17:55
Antoņina, Ņina, Ninona, Oksana
Otrdiena, 28. oktobris, 2025 16:53

SK “Rembate” uzvara Liepājas čempiotātā spiešanā guļus

Aivars Gailītis, komandas vadītājs
SK “Rembate” uzvara Liepājas čempiotātā spiešanā guļus
Foto: SK “Rembate”
Otrdiena, 28. oktobris, 2025 16:53

SK “Rembate” uzvara Liepājas čempiotātā spiešanā guļus

Aivars Gailītis, komandas vadītājs

25.oktobrī noslēdzās Liepājas čempionāts spiešanā guļus - LK Kurzemes reģiona posms. Sacensībās piedalījās vairāk kā simts sportisti no 13 komandām, tai skaitā SK “Rembate”. Ļoti sīvā cīņā Rembates komanda ieguva godpilno 1. vietu, aiz sevis atstājot sīvākos pretiniekus Jēkabpils SC komandu, kā arī mājiniekus ”Lībavas Powerlifting” komandu un Bauskas komandu.

Vēl tikai vienas sacensības, kas noritēs Lēdurgā un mēs uzzināsim, kura Latvijas komanda ir visstiprākā!

Individuāli stiprāko grupās bija Jaunieši  - 3. vieta Lauris Bašens, Juniori - 2. vieta Ēriks Valdis Patalujevs, 3. vieta Mariuss Hillermanis, Vīri - 3. vieta Armands Riža, Seniori I - 1. vieta Sergejs Cviguns, 2. vieta Ilmārs Grigalis, Seniori III - 3. vieta Aivars Gailītis.

Paldies SK “Rembate” sportistiem par piedalīšanos!

Mūsu rezultāti:

SIEVIETES

57 kg

1.vieta Aleksandra Kļeščenkova - 62,5 kg

JAUNIEŠI

53 kg

1.vieta Rihards Cviguns - 67,5 kg

66 kg

1.vieta Karmīns Daniels Gitendorfs - 92,5 kg

2.vieta Raivo Zandbergs - 85 kg

74 kg

2.vieta Lauris Bašens - 117,5 kg

93kg

2.vieta Raitis Rudko - 107,5 kg

JUNIORI

74 kg

1.vieta Mariuss Hillermanis - 117,5 kg

93 kg

1.vieta Ēriks Valdis Patakujevs - 147,5 kg

105 kg

1.vieta Marks Loparevs - 105 kg

VĪRI

1.vieta Armands Riža - 140 kg

2.vieta Kristaps Zaube - 107,5 kg

93 kg

2.vieta Ervīns Zods - 150 kg

SENIORI 1

74 kg

1.vieta Sergejs Cviguns - 155 kg

83 kg

2.vieta Kārlis Patalujevs - 105 kg

93 kg

2.vieta Ainārs Skangals - 120 kg

4.vieta Ginters Ferders - 90 kg

120+ kg

1.vieta Ilmārs Grigalis - 205 kg

SENIORI 3

74 kg

3.vieta Ilmārs Laksa - 75 kg

83 kg

2.vieta Genādijs Gucāns - 95 kg

93 kg

2.vieta Jānis Lapels - 110 kg

105 kg

2.vieta Jānis Babris - 135 kg

120 kg

1.vieta Aivars Gailītis - 142,5 kg

2.vieta Voldemārs Madalāns - 107,5 kg

120+ kg

1.vieta Valdis Brinks - 100 kg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?