Vēl tikai vienas sacensības, kas noritēs Lēdurgā un mēs uzzināsim, kura Latvijas komanda ir visstiprākā!
Individuāli stiprāko grupās bija Jaunieši - 3. vieta Lauris Bašens, Juniori - 2. vieta Ēriks Valdis Patalujevs, 3. vieta Mariuss Hillermanis, Vīri - 3. vieta Armands Riža, Seniori I - 1. vieta Sergejs Cviguns, 2. vieta Ilmārs Grigalis, Seniori III - 3. vieta Aivars Gailītis.
Paldies SK “Rembate” sportistiem par piedalīšanos!
Mūsu rezultāti:
SIEVIETES
57 kg
1.vieta Aleksandra Kļeščenkova - 62,5 kg
JAUNIEŠI
53 kg
1.vieta Rihards Cviguns - 67,5 kg
66 kg
1.vieta Karmīns Daniels Gitendorfs - 92,5 kg
2.vieta Raivo Zandbergs - 85 kg
74 kg
2.vieta Lauris Bašens - 117,5 kg
93kg
2.vieta Raitis Rudko - 107,5 kg
JUNIORI
74 kg
1.vieta Mariuss Hillermanis - 117,5 kg
93 kg
1.vieta Ēriks Valdis Patakujevs - 147,5 kg
105 kg
1.vieta Marks Loparevs - 105 kg
VĪRI
1.vieta Armands Riža - 140 kg
2.vieta Kristaps Zaube - 107,5 kg
93 kg
2.vieta Ervīns Zods - 150 kg
SENIORI 1
74 kg
1.vieta Sergejs Cviguns - 155 kg
83 kg
2.vieta Kārlis Patalujevs - 105 kg
93 kg
2.vieta Ainārs Skangals - 120 kg
4.vieta Ginters Ferders - 90 kg
120+ kg
1.vieta Ilmārs Grigalis - 205 kg
SENIORI 3
74 kg
3.vieta Ilmārs Laksa - 75 kg
83 kg
2.vieta Genādijs Gucāns - 95 kg
93 kg
2.vieta Jānis Lapels - 110 kg
105 kg
2.vieta Jānis Babris - 135 kg
120 kg
1.vieta Aivars Gailītis - 142,5 kg
2.vieta Voldemārs Madalāns - 107,5 kg
120+ kg
1.vieta Valdis Brinks - 100 kg