Sports palīdz kļūt disciplinētākai
Lai gan ģimenē neviens profesionāli ar sportu nav nodarbojies, Kadrija Gerda Vītola jau pirmsskolas vecumā saprata, ka tieši kustība un sacensību gars viņu aizrauj visvairāk. «Vieglatlētikā sāku trenēties jau pirmajā klasē,» stāsta Kadrija. «Man vienmēr ir paticis skriet, mest un piedalīties dažādās aktivitātēs. Mamma ļāva pašai izvēlēties, ko darīt. Kādu laiku es apmeklēju arī mākslas skolu, tomēr drīz vien kļuva skaidrs, ka sporta laukumā jūtos daudz pārliecinošāk, un sapratu, ka tieši sports ir īstā joma, kurā vēlos attīstīties. Treniņu process man palīdz koncentrēties un disciplinē. Domāju, ka sports mani ir padarījis daudz mērķtiecīgāku.»
Nozīmīga loma Kadrijas ikdienā ir arī draudzībai ar citu Ogres novada vieglatlēti Alisi Zilberti, ar kuru kopā aizvadīti gan skolas gadi, gan neskaitāmi treniņi. Abas bieži dalās pieredzē un apspriež sporta nianses, par kurām treneri nereti nerunā.
Nav viegli apvienot mācības un treniņus
Kadrija Gerda Vītola nenoliedz, ka savienot skolu ar sportu nav vienkārši. «Godīgi sakot, tas ir grūti,» atzīst jaunā sportiste. «Bieži vien skola beidzas tikai pēcpusdienā, tad seko treniņš, un mājās atgriežos nogurusi. Tomēr vēl jāizpilda mājasdarbi. Reizēm spēka nav daudz, taču esmu pieradusi pie šāda ritma. Sports iemāca plānot laiku un nepadoties pie pirmajām grūtībām.»
Jauniete uzskata, ka sportošana palīdz arī emocionāli. To viņa īpaši izjuta 9. klases eksāmenu laikā: «Pirms matemātikas eksāmena izjutu lielu satraukumu, taču treniņos un sacensībās iegūtā pieredze ļāva saglabāt mieru un arī labi nokārtot eksāmenu. Sports palīdz kontrolēt stresu, savaldīt emocijas, nomierināties un sakārtot domas. Tas mentāli sagatavo,
iemāca koncentrēties uz darāmo darbu un neļauj satraukumam ņemt virsroku.»
Šķēpa lidojums aizrauj visvairāk
Paralēli šķēpmešanai Kadrija Gerda Vītola ir izmēģinājusi arī dažādas citas vieglatlētikas disciplīnas un spēlē arī volejbolu. Taču tieši šķēpa mešana kļuvusi par viņas galveno aizraušanos. «Man patīk vērot, kā šķēps planē,» teic Kadrija. «Katrs metiens ir citāds – šķēps spēj grozīties, mainīt trajektoriju, un nekad nevar pilnībā paredzēt rezultātu. Tas ir interesanti un reizē izaicinoši. Tieši šī sajūta mani aizrauj visvairāk. Savukārt volejbola spēlēšana, īpaši atsevišķi elementi – servēšana, uzbrukumi, noder arī šķēpa mešanas iemaņu attīstīšanai.»
Kadrijas personiskais rekords šķēpa mešanā pašlaik ir 37,41 metrs, kas turklāt sasniegts no īsā ieskrējiena un pretvējā. Šīs vasaras galvenais mērķis ir pirmoreiz karjerā pārsniegt 40 metru robežu un veiksmīgi startēt Latvijas čempionātā.
Par vienu no svarīgākajiem cilvēkiem savā sportiskajā izaugsmē Kadrija sauc treneri Uldi Doniņu. «Viņš ir viens no foršākajiem treneriem, kāds man bijis,» uzsver vieglatlēte. «Uldim Doniņam ir laba humora izjūta, bet tajā pašā laikā viņš ļoti precīzi paskaidro tehniskās nianses un palīdz saprast kļūdas. No trenera var daudz mācīties ne tikai par sportu, bet arī par dzīvi.»
Ar skatu uz nākotni
Lai gan līdz vidusskolas beigām vēl gana daudz laika, Kadrija Gerda Vītola jau sākusi kalt arī tālākus plānus. Viņa atzīst, ka sporta joma ir viens no iespējamiem ceļiem, taču neizslēdz arī citus variantus: «Esmu domājusi par Valsts aizsardzības dienestu un arī iespējamu profesionālo dienestu militārajā jomā. Interesē arī avio nozare, pilotēšana. Protams, apsveru studijas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Ja izvēlētos šo ceļu, iespējams, pati kļūtu par treneri, jo man patīk palīdzēt bērniem saprast sportu un attīstīties. Latvijā vieglatlētika jauniešu vidū nav tik populāra, kā gribētos, tāpēc būtu interesanti dot savu ieguldījumu tās attīstībā.»
Treneri novērtē centību
Par Kadrijas Gerdas Vītolas attieksmi atzinīgi izsakās arī viņas treneri. Uldis Doniņš norāda, ka sportiste izceļas ar centību un spēju veiksmīgi apvienot mācības ar sportu: «Kadrija ir ļoti čakla un apzinīga meitene.
Par spīti tam, ka šosezon bija dažādas mikrotraumas, viņa spēja saņemties un sacensībās sasniegt personisko rekordu. Kadrija ir mērķtiecīga gan mācībās, gan sportā un labi zina, ko vēlas sasniegt.»
Treneris īpaši norāda uz jaunietes daudzpusību, jo viņa veiksmīgi skrien, lec un met, turklāt spēj labi izpildīt metienus ar abām rokām.
Savukārt Edgars Siliņš, kura vadībā sportiste attīsta vispārējo fizisko sagatavotību un sprinta disciplīnas, atzīst, ka tieši šķēpa mešana ir disciplīna, kurā Kadrijai ir vislielākais potenciāls: «Ja skatāmies uz viņas stiprajām pusēm, tad šķēpa mešana noteikti ir disciplīna, kurā viņa varētu sasniegt vislabākos rezultātus.»
Ar neatlaidīgu darbu, skaidriem mērķiem un treneru atbalstu Kadrija Gerda Vītola turpina savu ceļu sportā, cerot jau tuvākajā laikā sasniegt jaunus personiskos rekordus.