Šķēpu trenējas mest arī Ogrē

Šķēpmetējiem iespējas augt



Uldis Doniņš ir pazīstams kā vispārējās fiziskās sagatavotības treneris Latvijas labākajiem tenisistiem un pludmales volejbolistiem, bet būtībā viņš ir specializējies šķēpa mešanas mācīšanā. Ogres novada Sporta centrs šķēpmetējiem nodrošina treniņu iespējas, un pie Ulda uz nodarbībām nāk interesenti, kas vēlas apgūt un uzlabot savas prasmes šajā vieglatlētikas disciplīnā. "Mums notiek savstarpējā sadarbība ar citiem Ogres novada vieglatlētikas treneriem," teic Uldis Doniņš. "Piemēram, viņiem ir savi audzēkņi ar dotumiem šķēpa mešanā. Tad nu šie bērni un jaunieši divas reizes nedēļā nāk pie manis attīstīt savas spējas. Tiek izstrādāts treniņu plāns, kas ļauj šo nodarbi apgūt padziļināti. Uz pulciņu nāk arī iesācēji, kuri apgūst pašas elementārākās lietas. Tomēr vairākumā gadījumu nodarbības apmeklē bērni un jaunieši ar vieglatlētikas priekšzināšanām."



Nepieciešama zināma deva talanta



Uldis Doniņš atzīst, ka strikti noteiktu vecuma ierobežojumu nav: «Ideālā variantā šķēpa mešanu var sākt apgūt no 6. klases. Var nākt arī jaunāki – ja viņiem ir šai disciplīnai vajadzīgās dotības, to uzreiz var redzēt. Visu nosaka ar speciālu testu palīdzību, kas uzrāda, vai bērnam ir vērts nopietnāk nodarboties tieši ar šķēpa mešanu. Ja rādītāji nav iedvesmojoši, jaunais censonis var apgūt kādu citu vieglatlētikas disciplīnu un sasniegt tur daudz labākus rezultātus. Trenējas tie, kuriem ir nepieciešamie dotumi un vēlme attīstīt tos nopietna treniņu procesa ietvaros.



Savukārt laiks, cik ilgi var nākt uz nodarbībām, ir visai nenoteikts, jo patlaban pie manis trenējas arī pieaugušie. Tikko mans audzēknis Ansis Brūns beidza aktīvu treniņu posmu un no šā gada pats sāk strādāt par treneri. Tagad man vēl palikuši trīs pieaugušie, kas gan nav profesionāli sportisti, bet jau strādā specialitātē. Viena no viņiem ir Laine Donāne, tāpat turpina trenēties arī Jāzeps Grozs, kurš ir uzstādījis sev mērķi sasniegt 80 metru robežu. Trešais ir Jānis Drava, kura mērķis ir labot Valmieras rekordu šķēpa mešanā – 69 metrus. Tāpēc vecuma diapazons īsti nav nosakāms, var teikt, ka trenēties pie manis var līdz pat 30 gadiem."



Durvis vaļā ikvienam



Uldis Doniņš piebilst, ka visi, kuri gribētu izmēģināt savus spēkus šķēpa mešanā un iemācīties, kā to dara, tiek laipni gaidīti. "Nodarbības notiek Ogres novada Sporta centra stadionā. Es domāju, ka ziemā mums varbūt nebūs nepieciešama lielā sporta halle, jo pilnīgi pietiks ar esošajām telpām pie stadiona. Tur ziemā ir pietiekami vietas, lai mēs varam pildīt šķēpa mešanai atbilstošos un dažādus papildu vingrinājumus, veikt skrējienus, lēcienus, dažādus bumbiņas metienus ar vienu roku. Tur ir uzstādīts piemērots tīkls, un mēs varam visu nepieciešamo darīt komfortablos apstākļos. Treniņi patlaban notiek otrdienās un piektdienās no pulksten 16.30, bet man ir iecere sarunāt vēl kādu treniņu dienu. Nodarbībām nav konkrēta grafika, jo gadās, ka bērniem stundas beidzas vēlāk, tad arī es attiecīgi ilgāk pastrādāju – līdz sešiem vai pat septiņiem. Pārāk daudz audzēkņu vienlaikus jau arī nevar trenēties, to nosaka sporta veida specifika. Vairāk mēs darbojamies tādā plūstamības secībā – atnāk divi, trīs, pastrādā, iet prom, tad viņus nomaina tikpat daudz nākamie. Tāpat sadalām arī dažādu vingrinājumu veikšanu – jau pagājušajā gadā atradām labu treniņu ritmu un ļoti eleganti ar visu tikām galā."