Mazurs Ogres vienību vadīja iepriekšējās divas sezonas un šīs sezonas sākumā. Ogrēnieši sezonu sākuši pieticīgi ar vienu uzvaru trīs spēlēs.
Pirms darba Ogres komandā Mazurs strādāja Krievijas klubā Permas "Parma", kuru vadīja no 2017. līdz 2019.gadam.
Pirms tam Mazurs trenēja Krievijas klubu Saratovas "Avtodor", taču jau pēc pirmās spēles, kurā tika piedzīvota neveiksme, viņš tika atlaists. Pēc tam viņš pievienojās spēcīgās Kazaņas "Unics" vienības treneru kolektīvam.
2015.gada vasarā pēc kļūšanas par Latvijas čempionu "VEF Rīga" sastāvā Mazurs šo komandu atstāja un pārņēma cita Krievijas kluba Maskavas "Dinamo" grožus, taču finansiālo saistību dēļ tas netika pielaists startam vairākos turnīros. Pēc tam viņš pārņēma Gruzijas kluba Tbilisi "Vita" vadību, kas gan Vienotajā līgā palika pēdējā vietā un finansiālu problēmu dēļ pārstāja startēt.
Šovasar Mazurs vadīja Latvijas U-19 basketbola izlasei Latvijā notikušajā Pasaules kausa izcīņā.
Karjeras laikā viņš arī vadījis Latvijas U-16, U-18 un U-20 izlases. 2013.gadā viņam kopā ar U-18 izlasi Eiropas čempionātā izdevās izcīnīt ceturto vietu, bet divus gadus iepriekš ar U-16 valstsvienību iegūta sestā vieta.